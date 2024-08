Falumúzeum napja és Magyarok Kenyere Zalaegerszegen

Kedden délelőtt az olai Jézus Szíve Ferences Plébániatemplomban ünnepi szentmisével folytatódott az államalapítás előtt tisztelgő városi programsorozat, ahol Gecse Péter alpolgármester mondott beszédet. Este a Szentegyházi Gyermekfilharmónia adott koncertet ugyanitt. Az új kenyér ünnepe délután a falumúzeumban folytatódott. Ugyancsak Szent István király emléke előtt tisztelgett a Göcseji Falumúzeum, amit 56 évvel ezelőtt augusztus 20-án alapítottak. A Zala Megyei Gazdakörök Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén a zalaegerszegi szabadtéri gyűjteményt választotta az augusztus 20-ai ünnepség helyszínéül, s a Magyarok Kenyere programsorozat keretében szegték meg az új kenyeret. Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, valamint Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Süle Katalin, MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági kamara alelnöke beszédében hangsúlyozta, a magyar nemzet igazi ereje abban van, ha közösségként tekintünk magunkra. Úgy, ahogy a magyar gazdák egyesítik évről évre munkájuk gyümölcsét, s adományozzák azt a rászorulóknak. A beszédek után a három történelmi egyház képviselőinek jelenlétében megáldották és megszegték az új kenyeret. Ezt követően felavatták Németh János Kossuth-díjas keramikusművész Ecce Homo I-IV. domborművét, majd Mátyás István orgonaművész adott koncertet a zalacsébi fatemplomban.

Már Zalában is kóstolhatjuk a szuperélelmiszerekből készült tortákat

Zalaegerszegen és Nagykanizsán is készítik a Mákvirág és a Zöld Málna elnevezésű finomságokat augusztus 19-étől. Az idei Magyarország Tortája verseny győztes alkotásai több hónapon át elérhetőek lesznek a cukrászdák kínálatában. A Cukrász Ipartestület 18. alkalommal hívta életre a megmérettetést, amelyre évről évre egyre többen neveznek be. Az idén a 31 finomság közül hat torta maradt a döntőben, végül a váci Kovács Alfréd „Mákvirág” fantázianevű süteménye diadalmaskodott. A Magyarország Cukormentes Tortája címet ezúttal a szegedi Reök Kézműves Cukrászda gyűjtötte be a „Zöld Málna” alkotással.