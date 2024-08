Boldogasszony-kápolna: búcsúi szentmise megépítésének ötödik évfordulóján

A Makovecz Imre Kossuth-díjas építész által tervezett, és a Gébárti-tó környezetét ékesítő kápolna megépítésének ötödik évfordulóján búcsúi szentmisét tartottak csütörtökön Zalaegerszegen. A Boldogasszony-kápolna felszentelésére öt évvel ezelőtt épp ezen a napon, 2019. augusztus 15-én került sor. Az ötéves évfordulón Kis Kornél ferences szerzetes, plébános mutatott be szentmisét a Boldogasszony-kápolnában. A kápolna egyházjogilag a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébániához tartozik. Helyi összefogás is segítette megépítését, valamint a város önkormányzata által az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert támogatás. A pályázatot Makovecz Imre még meg nem valósult terveinek megvalósítása érdekében hirdették meg akkor.

Elkészült a Gasparich utcai járda felújításának I. üteme Zalaegerszegen

Elkészült a Gasparich Márk utca keleti oldali járdafelújításának I. üteme. A részletekről pénteken délelőtt tartott sajtótájékoztatót Bali Zoltán alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője. Az olai templom mellett 116 méter hosszúságban, átlag 2,75 méter szélességében újult meg, kapott aszfaltréteget és kerti szegélyt a járda. A csapadékvíz elvezetésére víznyelő aknákat telepítettek, valamint a Gasparich és a Virág Benedek utca kereszteződésében a könnyebb kihajtás érdekében kis mértékben kiszélesítette az útcsatlakozást a kivitelezést végző Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. konzorciuma. Bali Zoltán emlékeztetett, korábban a Rákóczi út és Virág Benedek utca közötti szakaszon a Kovács Károly városépítő program keretében újult meg a járda május-július között.

Fuvola- és orgonaművek a keszthelyi Fő téri templomban

Örökzöld dallamokat hallhat a közönség a szombat esti orgona- s fuvolahangversenyen a keszthelyi Fő téri templomban. A szombati fellépők már 18 éve muzsikálnak együtt, tudtuk meg Brazsil Mártitól, aki azt is elmondta, annak idején dr. Léber Mihály atya mutatta be a templom új karnagy-orgonistájának, C. Tóth Zoltánnak. A szimpátia az első pillanatban érezhető volt, amely a közös muzsikálásban teljesedett ki: a templomi liturgiákon kívül több hangversenyen is igyekeztek a fuvola és az orgona hangjával közelebb emelni a lelkeket Istenhez. Szombati hangversenyükön az elmúlt évek legkedvesebb dallamai csendülnek fel, többek között J. Pachelbel d-mol Chaconne-ja, J. S. Bach d-dúr szvit Air tétele, F. Schubert Ave Mariája, Vivaldi Négy évszak Tél tétele, illetve XX. századi művek. Ezek közé prózai részeket is csempésztek, amelyeket Szabó-Kövi Kamilla tolmácsol a hallgatóságnak – árulta el C. Tóth Zoltán.