Aszfaltozás a zalaegerszegi Vizslaparki utcában

Aszfaltozzák Zalaegerszegen a Vizslaparki utca Kisfaludy utcáig tartó szakaszát, ami befejező művelete a tavaly elvégzett közmű-rekonstrukciónak. Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere korábbi tájékoztatásából ismerjük, hogy az elavult szennyvíz- és ivóvízvezeték cseréje az önkormányzat KEHOP-projektje keretében valósult meg tavaly. A városban mindenhol azt a módszert követik, hogy előbb a közműveket, majd az úttestet újítják meg. Így értek el idén a Vizslaparki utcába, ahol 120 folyóméter hosszúságban és 6 méter szélességben teljesen felújítják és újraaszfaltozzák az úttestet. A beruházást a TOP-program maradványforrásából és saját erőből finanszírozza Zalaegerszeg önkormányzata.

Királyné Török Enikő kiállítása Zalaegerszegen

Rendhagyó módon nyílt meg szombaton a kőszegi kreatív festő, Királyné Török Enikő Természetre hangolódva című kiállítása a Göcseji Tudásközpontban Zalaegerszegen. A programon először Eöry Beáta mutatta be a fonalmandala készítését a workshop résztvevőinek, majd annak folytatásaként a kőszegi alkotó legszebb munkáit nézhették meg a résztvevők. Királyné Török Enikő több mint húsz éve alkot és mutatkozik be kiállításokon hazánkban – többek között Celldömölkön, Szombathelyen, Kőszegen és a Nyugat-Dunántúlon –, valamint külföldön egyaránt. Zalaegerszegen először rendeztek műveiből tárlatot, eddigi munkásságából kaphatunk szűk keresztmetszet. Enikő akvarell-, selyem- és üvegfestményei egyrészt a természet szeretetéről árulkodnak, másrészt színes fantáziavilágba repítenek, például a tündérek földjére. Enikő Herenden tanulta a porcelánfestést, családalapítás előtt pedig külföldön dolgozott restaurátor mellett. Azoknak az éveknek a tapasztalata sokat segített alkotói munkásságában. A kiállítás augusztus 28-ig tekinthető meg a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon.

Cars Fanatik Klub: szezonzáró autóstalálkozó nélkül marad Nagykanizsa?

Az autósokat tömörítő Cars Fanatik Klub (CFK) közössége Nagykanizsán, a Kanizsa Aréna parkolójában tavasszal sikeres szezonnyitó autóstalálkozót szervezett. Augusztus végére már a szezonzáró autóstalálkozó szervezését készítették elő, ám nem várt falakba ütköztek. Úgy tűnik, egyelőre nem tarthatják meg a rendezvényt, ugyanis információik szerint néhány lakót zavar a zaj. A CFK Facebook-közösség vezetője, Birkás Nikolett elmondta: áprilisban szinte az ország minden pontjáról érkezett 3 ezer autós, de még Németországból és Szlovákiából is fogadtak népes konvojokat. Az esemény sikerességét látva eldöntötték: egy évben két találkozónak is lenne létjogosultsága. Birkás Nikolett hozzátette: nem adják fel, szeretnének a város vezetőivel is egyeztetni és találni egy olyan alternatív helyszínt, ahol egy évben legalább kétszer tarthatnának hasonló rendezvényeket. Ugyanakkor megérti a lakókat is, hiszen sok, számukra ismeretlen autós akkor is összegyűlik az Aréna parkolójában gumifüstölésre, amikor az emberek már pihennének. Gyakran értesülnek arról, hogy hétköznaponként engedély nélkül veszik birtokba a parkolókat és késő este "rúgatják" az autóikat. A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Szabó István elmondta: a Cars Fanatik Klub rendezvényeit rendszeresen támogatják, ezúttal viszont a szezonzárót annak időpontja miatt utasították el, hiszen augusztus 31-én több oktatási intézményben is tanévnyitó ünnepséget tartanak.