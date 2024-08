Elkészült a Zrínyi Miklós Gimnázium új kerítése

A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium új kerítését sorra csodálják meg járókelők. A régi töredezett kerítést májusban bontották el, és mostanra teljesen új kerítést építettek fel. Minden új, a vasbeton alap, a tartópillérek, a klinkertégla, falazat, a fedőkövek és az öntöttvas rácsok, ismertette Bali Zoltán alpolgármester. A munkálatok most a gimnázium udvarán zajlanak. Felújítják az utakat, a szobrok körüli tereket. Az új öntöttvas kaput elektromos kapunyitóval látják el, közvilágítást telepítenek és rendezik a zöldterületet. A Zalaegerszeg önkormányzata által finanszírozott beruházás a tanévkezdésre készül el. A gimnázium három évig tartó rekonstrukciója során a Zalaegerszegi Tankerületi Központ megújította az épület tetőszerkezetét, majd homlokzatát az energetikai korszerűsítéssel együtt, s végül a nyugati oldalépületet.

Fagylaltformák a Makoviczky Cukrászda műhelyéből

A hónap műtárgya sorozatban újabb darabokat mutat be a nagykanizsai Thúry György Múzeum a Fő utcai intézményében. Érdekes, az 1910-es évekből származó fagylaltformák a nyár utolsó hónapjának műtárgyai, Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus az eredetükről is mesélt. A Bajer Vince cukrász által 1903-ban – a nagykanizsai Deák tér sarkán felépített saját házában – megnyitott cukrászda vezetését 1910-től vette át Makoviczky Gyula (1883-1951), előtte egy évig a bérlője volt. Néhány évig „Bajer Vince utódaként” hirdette magát, s a „Bajer cukrászda” felirat szerepelt a cégéren és a reklámokban is. A – kortársak szerint – „kellemes, meghitt, regénybelien otthonos”, elegánsan berendezett cukrászda a sarokrészen működött. Az épület az államosításig Bajer Vince és Mária leánya (Ring Imréné) tulajdona maradt. A második világháború után a Muskátli cukrászda működött évtizedeken keresztül a helyén.

Közbiztonság: mi a helyzet Lentiben?

Még a nyári szünet előtt tárgyalta a képviselő-testület a Lenti Rendőrkapitányság 2023-as évi tájékoztatóját. A rendőrségi beszámolóból kiderült, hogy továbbra is stabil a közbiztonság helyzete Lentiben. A kapitányság területén az elmúlt évben a regisztrált bűncselekmények száma – az előző évi adatokhoz képest – 222-ről 198-ra csökkent. Lenti közigazgatási határain belül ezzel ellentétben nőtt a bűncselekmények száma, 84-ről 95- re, állt a közbiztonság helyzetét elemző beszámolóban. A rendőrségi összefoglalóból kiderült, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma viszont jelentős mértékben csökkent. Míg 2022-ben 74 bűncselekmény történt a kapitányság illetékességi területén, addig 2023-ben 51 ilyen jogsértést regisztráltak. A városban viszont nőtt a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, 2022-ben 25, 2023-ban 31 ilyen jellegű bűncselekmény történt. Csökkent a kiemelten kezelt bűncselekmények száma, 2023-ban 93, a 2022-es évben 112 ilyen jogsértés történt, rablás viszont nem volt. A közlekedési helyzet nem javult, a közlekedési balesetek száma minimálisan emelkedett.