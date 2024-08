Gölles Martin darabja svájci koncerten debütált

Gölles Martin "Un dîner de têtes" című új zenekari művét mutatták be a svájci Château Du Colombier kastélyban július végén. A nagykanizsai férfi műve kísérőzene Jacques Prévert költeményéhez, mely a magyar nyelven is elérhető Tardos Tibor fordításában: Kísérlet egy maszkabállal egybekötött díszvacsora leírására. A koncert főszervezője Claude Delley klarinétművész, akivel Gölles Martin rendszeresen együtt dolgozik – őt egyébként már többször lehetett hallani Nagykanizsán is egy-egy koncerten. Gölles Martin zeneszerző jelenleg több új darabon dolgozik, kórus- és hangszeres műveken egyaránt, valamint készül több hasonló jövőbeni projektre is.

Pluszforrás a keszthelyi filmfesztiválnak

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a keszthelyi képviselők az augusztus 22-25. között – idén először – a Balaton fővárosába meghirdetett Bujtor István Filmfesztivál kapcsán. A keszthelyi önkormányzat 15 millió forinttal támogatja a rendezvényt, erről már korábban határoztak. A szervezők azonban elestek egy, a költségvetésükbe betervezett pályázati forrástól, ezért a helyhatósághoz fordultak, további nyolcmillió forintot kérve. Első körben, néhány héttel ezelőtt a testület nem szavazta meg ezt az igényt, de úgy határozott: további tájékozódás után ismét napirendre veszik az ügyet a képviselők. Manninger Jenő polgármester már a kezdetektől szorgalmazta, hogy a város biztosítsa a kiegészítő forrást, amit most a testület egyhangúlag támogatott. A városvezető szerint fontos és jövőbe mutató, hogy ennek a rangos filmfesztiválnak Keszthely legyen a házigazdája – amely elől most minden akadály elhárult.

Szécsényi Szabolcs lett a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. új ügyvezetője

Szécsényi Szabolcs lett a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. új ügyvezetője. A turizmusban dolgozó szakember hatékony stratégia kialakítására törekszik. Szécsényi Szabolcs nem ismeretlen a fürdőváros turisztikai életében. Az elmúlt közel nyolc évben információs és kommunikációs technológia tanácsadói munkakörben dolgozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál Zala és Somogy vármegyében. Ebben az időszakban megismerte a modern településmarketing működését, arculati elemeit, a kihívásokat, amikkel küzdenek a települések és a helyi vállalkozások. Korábban a Tourinform irodavezetőjeként a zalakarosi marketingstratégiák végrehajtásáért, települési nagy rendezvények szervezéséért volt felelős.