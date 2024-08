Fogathajtó versenyt rendeztek Lentiben

Az elmúlt hétvégén a lovas sportok kedvelői is találhattak magunknak programot Zalában. Vasárnap fogathajtó verseny zajlott Lentiben, melyen a C kategóriás fogathajtók szerezhettek bajnoki pontokat. Ezzel a fogathajtó versennyel folytatódott a Zala vármegyei fogathajtó bajnokság, vasárnap a C kategóriás kettesfogathajtó versenyen a Konkoly Lovardában 12 hajtó mérte össze tudását először kétfordulós akadályhajtásban, majd vadászhajtásban. A verseny kezdete előtt három futam után a bajnokságot a zalabaksai Szalár Róbert vezette. Az akadályhajtást végül Geröly Tibor nyerte (Főnix LE), második lett Pózvék István (Lópici Gáspár LSE), harmadik pedig Szalár Róbert (Zalalövő és Környéke LSE). A C kategóriás kettesfogathajtók vadászhajtásban is versenyeztek, itt Szalár Róbert bizonyult a legjobbnak ifj. Schwarcz Béla (Zamárdi Petőfi SE) és Sántha Krisztián (Zalalövő és Környéke LSE) előtt. A Zala vármegyei fogathajtó bajnokságot továbbra is Szalár Róbert vezeti Pózvék István és Sántha Krisztián előtt. A C kategóriás hajtók után D kategóriában négy kettesfogat is versenyzett akadályhajtásban.

Az augusztus a civilek hónapja Zalalövőn

A civil szervezetek hónapja lesz az augusztus Zalalövőn, hiszen a városban zajló közösségi és kulturális programok többségét ők szervezik. A sorba még a Szent István-napi városi ünnepség is beletartozik, amit szintén egy civil rendezvény, a Patakai-hegyi búcsú keretében rendez meg a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület, amely kulturális és gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket. A Patakai-hegyen található keresztnél emellett minden évben tábori szentmisét is rendeznek, illetve itt kerül sor az új kenyér megáldására és megszegésére. A Patakai-búcsú előtt bagolytúrát is tart az egyesület, ennek időpontja ez évben augusztus 17-re esik. Ugyancsak a Szent István-nap előzményeként a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület augusztus 19-én kemencés kenyérsütő programra várja az érdeklődőket bázisára, a városi íjászparkba. Ugyanezen a napon szintén civil kezdeményezésre a Fáraó bulizenekar is fellép majd Zalalövőn. Kiemelt rendezvénye lesz még a városnak a hónapban a már szintén hagyományosnak mondható fogathajtó verseny, amit augusztus 10-én rendez meg a felsősötétmajori pályán a Zalalövő és Környéke Lovas Sport Egyesület.