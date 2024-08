A Magyar falu programban nyert el a helyi önkormányzat támogatást a munkálatok megvalósítására. A részletekről Nagy István polgármester beszélt.

- Az elmúlt időszakban fejeződött be a Rákóczi utca bal oldalán a járda felújítása, a munkálatokat a faluprogramban elnyert 10 millió forintból finanszíroztuk - mondta Nagy István. - A 400 méter hosszú szakaszból most az első ütemben 264 m hosszban, 130 centiméter szélességben kapott új burkolatot a gyalogos közlekedő.

A polgármester hozzátette, hogy a fennmaradó 136 m megújítására is adtak be pályázatot az elmúlt hónapban s bíznak a pozitív döntésben. Azt is elmondta, hogy az út jobb oldalán lévő járdát 2021-ben, szintén a Magyar falu programban elnyert támogatásból, illetve 3,8 millió forint önerőből tették rendbe.

Nagy István arról is beszámolt, hogy a faluprogramban van még egy nyertes pályázatuk, méghozzá a játszótér felújítására vonatkozó, melyre 5,7 millió forint támogatást kaptak. Itt a kivitelezés a tervek szerint két ütemben valósul meg, ősszel gyártják le a játékokat, jövő év tavaszán pedig kihelyezik ezeket a régi helyre, a sportpályára.

Megtekintette az elkészült beruházást Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki gratulált az újabb infrastruktúra-fejlesztéshez. Kiemelte, hogy a kormányzat továbbra is ügyel a vidék Magyarországára, s a Magyar falu program is folytatódik.