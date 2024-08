Az építészeti szakíró, újságíró a Templomséták a Balaton körül című kötet lapozgatásának élményén túl a helyszíneken előadást, illetve általa vezetett sétát is kínál, így augusztus 22-én, csütörtökön 11 órától hatvan perc erejéig a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolnánál csatlakozhatunk hozzá (Vonyarcvashegy, Szent Mihály-domb).

A Templomséták a Balaton körül című könyv címlapján a balatonboglári templom képe látható

Fotó: ZH

A templomséták révén megismerhető a Balaton vidéke

"Aki szeretné megismerni a Balaton vidékét, legjobban teszi, ha felkeresi a templomait. Ezekben sűrűsödik össze legszebben az ott élők hagyománya, kultúrája, művészete és világról alkotott képe. Csodálatos meséket tudnak ugyanis elmondani ezek az épületek bárkinek, aki kíváncsi a történeteikre” – hangsúlyozza Zubreczki Dávid, aki két korábbi sétálókönyvében Budapest és a Dunakanyar templomaihoz kalauzolta olvasóit.

A kötet tavalyi megjelenésekor hívta fel a figyelmet arra, hogy a templomoknak a hitéleti szerep mellett ma már turisztikai jelentőségük is van. "Borús nyári napokon, amikor minden kétségbe esett nyaraló megrohanja a tapolcai tavasbarlangot, a tihanyi apátságot vagy a keszthelyi kastélyt, eszünkbe juthatnak a valamivel kevésbé ismert, de építészetileg legalább ilyen izgalmas templomok is. ", ajánlotta.

Előadást tart a szerző kilenc helyszínen

A Templomséták a Balaton körül című könyv alapján ezen a nyáron Vonyarcvashegyen túl nyolc helyszínen tart vetített képes előadást a szerző, megmutatva a tágabb tájegység történelmét, amit a balatoni templomok falai őriznek. A települések a következők:

Alsóörs

Balatonboglár

Balatonföldvár

Balatonfüred

Balatonlelle

Balatonszárszó

Siófok

Az egyéni túráinkra is magunkkal vihető könyv 1000 évnyi építészettörténeti emléket tárgyal 24 fejezetben, az épületek 195 tételben szerepelnek, de több mint 350 épület jelenik meg, igaz, kezdetben 450 épület a látókörében, ezt a számot szűkítette úgy, hogy azokat a templomokat mutassa be, amelyek építészetileg, művészetileg, tájképileg vagy történetileg kiemelkedően fontosak. A szerteágazó információk között rácsodálkozhatunk arra is, hogy hányféle felekezet épített templomot a Balaton környéki dombokon, de arra is, hogy hányféle anyagot használtak az épületekhez aszerint, ami a közelben a rendelkezésre állt. Badacsonyban bazaltból építkeztek, Tihanyban tufát találtak, ebbe vájtak „barlangkápolnát” a szerzetesek A vörös homokkőből emelt templomok Balatonfűzfő és Aszófő, valamint Zánka és Badacsonyörs között találhatóak.