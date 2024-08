A 9. A osztályos Borsos Rebeka édesanyjával érkezett, kellett is a segítség, mivel a kilencedikesek kapták a legtöbb könyvet, összesen 19 darab került a táskába. Takácsné Wachtl Orsolya könyvtáros és Biró Ildikó matematika-kémia szakos pedagógus koordinálta az iskola könyvtárában az osztást, a pedagógusoknak közösségi szolgálatos diákok segítettek.

Fotó: Pezzetta Umberto

Megérkeztek a tankönyvek az iskolákba, amiket a héten osztanak ki

Sokan nem gondolnák, de nagy precizitást és némi fizikai erőnlétet kíván a folyamat. Augusztus elsején érkeztek több raklappal a könyvek, amiket először évfolyamok szerint szétválogattak. A felső tagozatos és a gimnáziumi csomagok a könyvtár olvasótermébe kerültek. Az alsós tagozatosok a tanév első napján az osztályfőnököktől kapják meg azt. Nekik nem kell visszaszolgáltatni a könyveket és munkafüzeteket.

A diákok vigyáznak a tartós tankönyvekre

Takácsné Wachtl Orsolya elmondta, a felsősöknek és gimnazistáknak jobban kell vigyázni a tartós tankönyvekre, ugyanis azt vissza kell adniuk az iskolának, a munkafüzetet azonban természetesen teleírhatják, használhatják.

- Nem szokott gondot okozni, ugyanis a gyerekek körültekintőek és vigyáznak a taneszközökre – mondta a könyvtáros. - Amikor megérkezett a szállítmány, akkor azonnal feldolgoztuk egyesével a tételeket, könyvtári állományba került minden tartós tankönyv, leltári számot kaptak. Ezután a megrendelőlap szerint a segítőinkkel együtt összeállítottuk személyre szabottan a csomagokat. Mielőtt bekerültek a zacskóba a könyvek, előtte minden diáknak a saját nevére kikölcsönöztük azokat.

A Mindszenty-iskolában idén 220 felsős és 358 gimnazista részére igényeltek tankönyveket, az alsósok 240-en vannak, összesen 818 csomag készült.

Mintegy 13 millió tankönyvet nyomtattak idén

Az 1 millió 200 ezer magyar diák idén is ingyen jutott a tankönyvekhez. A KELLO Könyvtárellátó 41 ezer iskolába 13 millió példányt juttatott el, a tankönyvek az Alföldi Nyomdában készültek. A minőségi kiadványokkal egyenlő esélyt kívánnak biztosítani. A 2024/2025-ös tanévben folytatódik a laptopok térítésmentes osztása is, az aktuálisan 5. és 9. évfolyamon tanuló diákok, valamint a hatosztályos gimnáziumokban 7. évfolyamon tanulók kapnak most eszközöket, számukra országosan összesen több mint 125 ezer notebookot biztosítanak. Kormányzati forrásból 15 milliárd forintot fordítottak erre a célra.