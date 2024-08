A tanítási napok számát a közoktatási intézmények – például általános iskola, gimnázium – számára a Belügyminisztérium 183 napban határozta meg, míg a Kulturális és Innovációs Minisztérium a szakképzésre vonatkozóan 176 napot jelölt ki.

Hamarosan kezdődik a tanév az iskolákban, érdemes felkészülni tanszerekből is

Fotó: Szakony Attila

Az első tanítási nap

Ennek oka a szakképzésben tanulók duális partnernél végzett munkarendje, valamint a kötelező nyári szakmai gyakorlat. Az első tanítási nap mind a közoktatásban, mind a szakképzésben szeptember 2., hétfő lesz, az utolsó tanítási nap időpontja azonban különbözik, az általános iskolások és a gimnazisták esetében 2025. június 20. lesz ez a dátum, azaz számukra a szokásosnál egy héttel később kezdődik a vakáció, míg a szakképzésben tanulók utolsó iskolai napja 2025. június 13. lesz. Az első félév minden iskolatípusban 2025. január 17-én ér véget.

Szünetek és vizsgák

A tanév rendjéről szóló rendelet az iskolai szünetek időpontjait is tartalmazza. Az őszi szünet október 28-tól 31-ig, a téli december 23-tól január 3-ig, a tavaszi április 17-től ugyanazon hónap 25-ig tart. Az őszi írásbeli érettségi vizsgák október 11-én kezdődnek és október 25-ig tartanak, míg a tavaszi írásbeli vizsgák időpontjai május 5. és 23. közé esnek. A szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten ősszel november 7. és 11., középszinten november 18. és 22. között zajlanak, míg a tanév végén előbbiek június 3-án, utóbbiak 16-án kezdődnek. Az őszi érettségi vizsgákra a jelentkezési határidő szeptember 5., a tavasziakra február 15. Azon általános iskolások, akiknek a középfokú tanulmányaik megkezdése érdekében központi írásbeli vizsgát kell tenniük, január 18-án esnek át ezen a próbatételen.

További tanítás nélküli napok

A tanév során több esetben is előfordul, hogy hétköznapra esik valamelyik állami vagy egyéb piros betűs, ezért azokon a napokon a tanítás is szünetel. Ilyen lesz október 23., szerda, az 1956-os forradalom évfordulója, május 1., csütörtök, a munka ünnepe, valamint június 9., hétfő, pünkösd napja is. Áthelyezett munkanapok miatt is lehet tanítás nélküli napokra számítani, például 2025. május 2-án, pénteken, ami helyett május 17., szombat lép elő munkanappá, de ugyanígy áthelyezett munkanap lesz 2024 decemberében két szombat, hetedike és tizennegyedike is. Az áthelyezett munkanapok kapcsán az egyes oktatási intézmények saját hatáskörben is hozhatnak döntéseket.