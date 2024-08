A választás nem volt véletlen, hiszen Toszkána turisztikai értékei, látnivalói páratlanok, a régió fővárosa, Firenze pedig a „reneszánsz művészetek bölcsője”. Ez a régió Venetó után a második legnépszerűbb úti cél a turisták körében Itáliában.

A firenzei dóm tornya

Fotó: Győrffy István

Mire az ember Magyarországról elér Toszkánába, a közel ezer kilométeres úton sok mindenre rácsodálkozik. Például a kitűnő utakra, a példásan megművelt, sokfelé öntözött mezőkre, s a barátságos emberekre. Rácsodálkozunk, hogy mekkora is Olaszország, s benne Toszkána.

Az Arnó Firenzében

Fotó: Győrffy István

Olaszország a maga 60,3 millió lakosával a Föld 72. legnagyobb állama, területe pedig több mint háromszorosa Magyarországénak. Ezen belül Toszkána valamivel nagyobb, mint Zala, Somogy, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye együttes területe, lakosainak száma közel négy millió.

A térségnek több híres turisztikai célpontja van, amelyek közül vitathatatlanul első a régiós székhely, Firenze, de sokan keresik felC astigl della Pescaiát, Pisát, San Gimignanót, Luccát, Grossetót, vagy Sienát, Castiglione della Pescaia pedig a régió leglátogatottabb tengerpartja, a turisták hozzávetőleg 40 százalékát a tengerpartra érkezők teszik ki. 1982 és 2021 között eddig nyolc toszkán helységet jelöltek a Világörökség részévé. Elsőként ezt a kitüntető címet Firenze történelmi központja kapta meg, aztán a pisai katedrális tér következett, majd San Gimignano történelmi központja, aztán Siena történelmi városközpontja, majd Pienza történelmi belvárosa, később a Val d’Orcia, a Medici villák és kertek, ezután pedig a Montecatini Terme az európai nagy fürdővárosok részeként érdemesült az elismerésre. Toszkána több mint 120 védett természetvédelmi területtel rendelkezik.

Firenze Városháza tere, a Bargello (kockás) és a Badia Fiorentina kolostor templomának (csúcsos) tornyai

Fotó: Győrffy István

2018-ban csak Firenzébe több mint 5 millióan érkeztek, ekkor a világ 51. leglátogatottabb városa volt. Hogy azóta történtek-e ilyen felmérések, nem tudjuk, de azt igen, hogy az említett városok most olyan zsúfoltak, hogy alig lehet mozdulni az odalátogató tömegben. A legtöbb helyen a városközpontokba már nem is engedik be a turistabuszokat, a turisták hosszú gyaloglásra kényszerülnek, vagy kénytelenek felszállni a tömegközlekedési eszközök valamelyikére.