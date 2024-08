Egykoron a pásztorok, kanászok számára rendszerint a falu szélén építettek kis telekre kis méretű házat, Csesztregen ez volt a kanászház, nevéből adódik, hogy a mindenkori kanász lakott benne családjával. Hogy az épületből aztán hogyan lett tájház, arról Paksa Tibor beszélt, kinek édesapja kezdeményezte egykoron az épület megmentését.

A csesztregi kanászházból lett tájház

Fotó: Korosa Titanilla

Paksa Imre hagyatéka

- A 60-es években még éltek a csesztregi kanászházban, a falu végén, a Szentgyörgyvölgy felé vezető út kereszteződésnél. Amikor aztán a 70-es évek közepén lakói kiköltöztek, apámnak, Paksa Imre tanár úrnak támadt az az ötlete, hogy a régi zsúpfedeles parasztházat jó lenne megmenteni az utókornak- idézte fel a kanászház megmentésének történetét és tájházzá alakítását Paksa Tibor. - Így ez a turisztikai látványosság Paksa Imre hagyatéka.

A csesztregi tájház berendezése összefogás eredménye

A tájház berendezése sem maradt el. A helyi iskola honismereti körének segítségével lelkes gyerekek gyűjteni kezdték egy letűnt kor relikviáit.

- Akik segítettek, rajzból ötöst kaptak. Padlások, fészerek, pajták, faházak, nyári konyhák már elfelejtett tárgyai kerültek apám szakértő szemei elé - folytatta Paksa Tibor. - Cserépedények, agyag és kerámiakancsók, fából készült étkészletek, szúette bölcső, szőttesek, rokkák, tilolók, gerebenek keltek életre és lettek a későbbi tájház berendezési tárgyai. Apám berendezte a „szépszobát”, a konyhát, melyben kemence is állt. A felújított, berendezett tájházat 45 éve ünnepélyes keretek közt adták át a falunak.

Csesztregi Híradó 1991

Fotó: Korosa Titanilla

A Falubarát Egyesület emléktáblával tisztelgett

A helyi Falubarát Egyesület számára is jelentőséggel bírt a tájház, mint a múlt emléke. A 90-es évek elején Kopecskó János fényképész kezdeményezésére emléket állítottak a gyűjtemény megalapítójának, Paksa Imre tanár úrnak. Mint azt Kopecskóné Kocsis Judittal, az egyesület titkárával elmondták: az akkor frissen megalakult Falubarát Egyesület lelkesen az ügy élére állt, ünnepség keretében emléktáblát avattak, mely a tájház falára került s a Csesztregi Híradó hasábjain is megemlékeztek az eseményről, még a szlovéniai magyarok hetilapja, a Népújság is figyelmet szentelt az ünnepségnek.