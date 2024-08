A Thermal Resort szállodával szemközti területen kialakított rendezvénytéren tartandó program ez évben is három lovasversenyt foglal magába. A nemzetiségi futam mellett szlovén futamot, valamint most először pónifutamot is rendeznek, amely a korábbi évek kislovas versenyét váltja. Előbbin csak azon települések magyar nemzetiségű lovasai vehetnek részt, amelyek a Muravidék magyarok által is lakott területein találhatóak. Közülük a három legjobb, valamint a rendező jogán, az eredményétől függetlenül a Lendvát képviselő lovas jut tovább a Szilvásváradon megrendezendő Nemzeti Vágtára. A szlovén futam indulói értelemszerűen szlovén nemzetiségű lovasok lesznek, a pónifutamon pedig a gyermek és ifjúsági korosztályú lovasok indulnak.

Az előfutamokat rögtön a 11 órakor kezdődő, lovas huszárokat is felvonultató ünnepélyes megnyitó után tartják. A döntők várható időpontja 18.30. A közbenső időszakban csikós, díj- és trükklovas, díjugrató, valamint pusztaötös bemutatókkal szórakoztatják a közönséget, míg zárásként, már az eredményhirdetést követően, a Győri Ördöglovasok tüzes show-ját tekinthetik meg a jelenlévők. A lovas programok kísérőrendezvényeként többek között kézműves-foglalkozások, játszóház, népi játszótér, huszártábor, borkóstoló és gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket.