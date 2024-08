A Vinarium Fesztivál több, régmúltra visszatekintő programot kapcsol össze, így a bográcsfesztivál mellett a hagyományos lendvai szüret, illetve a muravidéki kisvárosban ugyancsak meghonosodott ethno estek is részét képezik a programnak. Emellett a névadó Lendva-hegyi kilátótorony, a Vinarium átadásának kilencedik évfordulójáról is megemlékeznek. Minderről Magyar János polgármester és Bánutai Éva Mária, a „Lendva Várja Önt!” Turisztikai Szövetség elnöke beszélt részletesen. Mint mondották: a bográcsfesztiválra már több mint kilenc csapat jelentkezett, a Lendvai Szüretnek pedig várhatóan több mint 700 felvonulója lesz, ők Szlovénia, Magyarország, Szlovákia, Horvátország és Szerbia népi kultúráját, valamint a szürethez és az egyéb őszi betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó szokásait mutatják be.

Ugyan nem a Vinarium fesztivál részét képezi, de a város hírnevét, idegenforgalmi-turisztikai jelentőségét növeli, hogy 2024-ben Lendva lesz a Miss Szlovénia szépségverseny házigazdája. Erről ugyancsak a sajtótájékoztató keretében adott hírt Jelka Verk projektigazgató. Mint mondotta, a versenyen indulók bemutatására szeptemberben kerül sor, a döntőt januárban tartják, s e két esemény között négy további rendezvény is lesz Lendván.