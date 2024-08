A templomhoz vezető utat faragott szobrok díszítik, emléket állítva történelmünk jeles személyeinek. A szoboravatón a szoborpark újabb alkotással bővült Bethlen Gábor tiszteletére. Az egykori erdélyi fejedelem egész alakos szobra Csávás Csaba és Tislér Zoltán fafaragók keze munkáját dicséri.

A szoboravató egyben a művésztelep zárása is volt a homokkomáromi kegytemplomnál, ahol Tislér Zoltán szólt a rendezvényről.

Fotó: Korosa Titanilla

Szoboravató a homokkomáromi kegytemplomnál

Először Singula Ferencné Homokkomárom polgármestere szólt a szoboravatón és elmondta, hogy a településnek két büszkesége van, egyik a kegytemplom, másik a szoborpark. Immár 18 éve, hogy az alkotótelepet elindították, hogy a népi mesterségeket életre keltsék, mellyel ismertséget szereztek a falunak is.

Lezárult a Csingahegyi művésztábor

A Csingahegyi művésztábor célja, ahogy Tislér Zoltán fogalmazott az, hogy továbbadják azt a bizonyos lángot az utánunk következő generációnak. Köszönetet mondott minden résztvevőnek és segítőnek. Arról is beszélt, hogy ezen a nyáron a nagy meleg igencsak próbára tette az alkotókat, s meg is fogyatkoztak kissé, de ettől függetlenül összegyűltek a fafaragók, a szőtteskészítők és a kovácsok. Mint mondta: a kovácsműhely volt a legstabilabb része az alkotótábornak. Új dolgok is bejöttek, a kultúra oltárán is áldoztak, a pálos renddel kapcsolatosan hangzott el előadás és a virágkötészet is népszerű kiegészítő program lett. Emellett a meglévő szobrok javítása is fontos feladat volt.

Bethlen Gábor, Erdély fejedelme

A homokkomáromi kegytemplom felé vezető úton a 19. szobor Bethlen Gábort ábrázolja. A szoboravatón Erdély fejedelméről is hallhatott a közönség.

Elhangzott, hogy Bethlen Gábor 1580-ban született, apja katonai pályára szánta. Pályafutása 13 évesen indul, Báthory Zsigmond fejedelem udvarába került apródnak, itt megmutatkozott jó retorikai képessége. Később Báthory Gábor fejedelem tanácsosa lett, kinek sikertelen politikai szereplése alatt Bethlen előtérbe került és 1613-ban szerezte meg az Erdély fejedelme címet, majd a magyar királyi cím elnyerésére is lehetősége nyílt.

A szoboravató végén Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője méltatta az új alkotást és a művésztábort, majd történelmi örökségünkről is szólt, melyet ha átadunk a következünk nemzedéknek, akkor tudjuk megvédeni saját kultúránkat mindennemű támadásoktól. Az állam is tenni kíván azért, hogy a kultúra megerősödjön és minél szélesebb körben ismertté váljon főként a fiatalok körében.