Dr. Merő Béla a kitüntetési ceremónia után a díjjal a kezében

Fotó: Dr. Merő Béláné Schmidt Ágnes

A Pannon Tükör Könyvek sorozatban, a Pannon Írók Társasága kiadásában látott napvilágot néhány hete dr. Merő Béla rendező, színházesztéta és történész Színházi törekvések Zalában című kötete, amely az elmúlt évtizedekben lezajlott zalai színházi programokat tekinti át azok közül, melyek az ő nevéhez is kapcsolódnak.

Dr. Merő Béla (középen), Zsigó Róbert és Závogyán Magdolna a díjátadás pillanatai után

Fotó: Dr. Merő Béláné Schmidt Ágnes

Így taglalja az első fejezetben - a Zalaszentgróton augusztus 7-én már bemutatott, Zalaegerszegen pedig szeptember végére tervezett közönségtalálkozóra váró - vaskos könyv a legendás Zalaszentgróti Nemzetközi Színjátszó- és Rendezői Tábor közel három évtizedének eseményeit. Ismeretes, a hazai színművészek középnemzedékének szinte minden tagja emlegeti a szentgróti tábort, mint azt a fórumot, ahol a résztvevők korszerű felkészítést kaptak leendő hivatásukhoz. A tanári karban többek között Ascher Tamás, Ács János, Bezerédi Zoltán, dr. Bécsy Tamás, Molnár Piroska, Máté Gábor, Tarján Tamás foglalt helyet. Az olvasók a kötetbe szerkesztett Zalai Hírlap tudósításokon keresztül is képet kaphatnak a tábor munkájáról. Hangulatáról.

Dr. Merő Béla szól a színházi nevelési központ kialakításának terveiről, majd a Nyílt Fórum éveiről. Utóbbi a kortárs drámairodalom termését és a színházat, a színművészeket hozta össze egy-egy darab színre állítása révén, a fórum Egerváron és Zalaegerszegen eredményezett üdítő művészi műhelymunkát a nyolcvanas évektől egészen a 2000-es évek kezdetéig.

Merő Béla új könyvének a címlapja

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

Az egervári várban otthonra lelő Nyári Színház, majd a zalaegerszegi Erdei Színház története, a Kőszegi Várszínházzal, a békéscsabai, a kecskeméti, a zalaegerszegi színházzal a Zalai Nyári Színházak Kht. szervezésében közösen megvalósított Egervári Esték, az előadott darabok sora is helyet kapott a könyvben, ezt a folyamatot is a kilencvenes évekig kísérheti figyelemmel Merő Béla írásain és a korabeli híradásokon keresztül. A kötet az akkori színlapokat, a szereplőlistákat, az előadásokról készült fotókat is közreadja.

Az utolsó fejezet a zalaegerszegi Griff Bábszínház alapítását tekinti át, az olvasó képet kap az első évek nehézségeiről, örömeiről, a színre vitt darabok fogadtatásáról.