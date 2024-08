A rendezvénysorozat idei mottója: „Finom borok mellé gyönyörű Hölgyek”… ennek szellemében szebbnél szebb fellépő hölgyek műsorait láthatja a közönség minden este.

Augusztus 7-ét, szerdát, azaz a nulladik napot hagyományosan sportosan kezdik a fürdővárosban, hiszen 18 órától indul a Fröccsfutás. A szervezők szerint szuper hangulat, kis futás, jutalomképpen pedig frissítő fröccsözés várja az érdeklődőket. Egy gyors pihenés után pedig vár mindenkit a Korzó, hiszen 20 órától Berkes Dániel és Sárközi Roland előadásában hallhatják a legismertebb magyar és külföldi dalokat, a jazz, a blues és a swing műfajában. A rendezvényközpontban pedig D. Lukács Ágnes borral (is) készült festményeiből nyílik kiállítás. Augusztus 8-án, csütörtökön a bornapok nyitóünnepségét tartják ugyanitt 19 órától. A hagyományokhoz híven felvonulnak a borlovagok, és a Zalakaros Város Bora címet elnyert nedű bemutatását is ekkor tartják. E nyitány után bordalokból álló kis muzsikacsokrot hallhatnak a látogatók a Zalakaros Dalárda és Vegyeskartól. Az estére a koronát Szandi koncertje teszi fel. Augusztus 9-én, pénteken az estét a Bottal-fogó Táncegyüttes vidám folklórműsora indítja, a Micsoda Zenekar sramli slágerei pezsdítik fel, majd érkezik Kollányi Zsuzsi koncertje. Augusztus 10-én, szombaton 19.45-kor a magyar bor napja alkalmából közös koccintásra invitálják a vendégeket. Majd a Rügyecske Tánccsoport előadása után kezdődik Nagy Bogi koncertje. Az este könnyed levezetéseként 21 órától pedig egy helyi kedvenc, a Lenner-Horváth Duó lép színpadra. A rendezvénysorozat zárónapján, augusztus 11-én 20 órától a Kaposvári Roxínház legjobbjainak előadásában csendülnek fel a Made in Hungária betétdalai, amit 21 órától retró diszkó követ.