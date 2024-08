A Kis Szent Teréz bazilikában a városban szolgáló papok mutattak be szentmisét, amelynek főcelebránsa Mezei András, a Kármel plébánosa volt, aki szentbeszédében – a későbbi szent – István életének sarokkövei fényében szólt első királyunk állam- és egyházszervező munkásságáról, s arról is: halála előtt, máig hatóan, a Szűzanyának ajánlotta országát. Ez a védelem pedig érezhető volt az elmúlt századokban, s ma is egyértelmű jelei vannak. Szent István ünnepe erre is ráirányítja figyelmünket.

Az ünnepi kenyeret Nagy Bálint és Manninger Jenő szegte meg

Fotó: Belovári András

Szent István ünnepe: együtt

Az ünnepi műsorban Farkas Berta és tehetséges tanítványai működtek közre, a versek s dalok között pedig a város országgyűlési képviselője és polgármestere osztotta meg gondolatait a Kármelben összegyűlt ünneplő közösséggel.

Út Európába és a kereszténység felé

Nagy Bálint államtitkár, honatya emlékeztetett: Szent István olyan alapot teremtett, amelyre ma is bátran építhetünk, hiszen első királyunk „utat nyitott Európa és a kereszténység felé, felismerve: Magyarországnak Európához csatlakozva van jövője, de arra is gondot fordított, hogy országa ne függjön idegen hatalmaktól”.

Manninger Jenő az új kenyeret kínálta

Fotó: Belovári András

– Szent István egy hazát, egy nemzetet bízott ránk, amelyért minden generációnak tennie kell. A nehézségek azóta nem lettek kisebbek s a küzdelmek sem lettek könnyebbek. Ma azt látjuk: Európa egy része feladja az ezeréves értékrendet, elszakad a gyökereitől s olyan, erkölcsileg megkérdőjelezhető útra lép, amelyet nekünk nem szabad követni. Ezt világosan jelzi az idei párizsi olimpia megnyitóját övező botrány is. Az erőltetett woke propagandával a kereszténységből próbáltak gúnyt űzni – hangsúlyozta Nagy Bálint Szent István ünnepén.

A szentmisére és a városi ünnepre megtelt a Kármel

Fotó: Belovári András

A fundamentum a fontos

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere – bibliai idézeteket is citálva – arra hívta fel a figyelmet, az igazi kérdés minden „építkezésnél” a fundamentum: az a talapzat, amelyre építünk. Ez határozza meg személyes létezésünk kereteit, és a beteljesülésre érdemes célokat szolgálja.

– Magyarország kősziklára épült. Egész történelmünk ezért állta ki az idők próbáját, sorscsapások sorát elszenvedve. Államunk szent felépítménye biztos és szilárd talapzatra létesült: a nyugati kereszténység erkölcsi és kulturális építőkövei alapján. S ma is erre támaszkodhatunk. Szent István igazságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint ezer évet átszelve ma is itthon vagyunk a Kárpát-medencében, a Dunántúlon és Keszthelyen – emelte ki Manninger Jenő.