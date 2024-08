Fischer György szobrászművész búcsúztatása az Országépítő szobornál 2012. december elsején, Katona Tibor fotója

Forrás: ZH-Archívum

A csácsbozsoki dombon elhelyezett Szent István-szobrot 2000. október 20-án nagyszámú érdeklődő jelenlétében avatták fel. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és dr. Konkoly István szombathelyi püspök tartott szentmisét a csácsi Szent Sebestyén-templomban, amely után fáklyát tartó fiatalok és az egerszegi huszárezred lovasainak kíséretében vonultak a Szent István-dombhoz. „Elsőként dr. Gyimesi Endre polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, emlékeztetve rá, hogy a Csács községet – amely 1963-ban egyesült a megyeszékhellyel – már egy Szent István korából, 1019-ből származó oklevélben is említették. A polgármester azt mondta: hite és reménye szerint Zalaegerszeg új jelképe lesz az emlékmű.” (Zalai Hírlap, 2000. október 21.)

A csácsi Szent István-szobor 2003-ban, Pezzetta Umberto fotója

Forrás: ZH-Archívum

Fischer György szobrászművész és Balogh Katalin építész Országépítő című alkotása felállításának körülményeivel többször is foglalkozott a Zalai Hírlap. Az emlékmű végleges elhelyezése előtt Magyar Hajnalka tájékoztatott a Zalai Hírlap 2002. április 13-ai lapszámában: „Lapunk több alkalommal is foglalkozott a sok vitát kiváltó szobor ügyével, amely az önkormányzat legutóbbi döntésének megfelelően végül is a tervezett helyen, az Eötvös téren kerülhet felállításra. Május 13-án egy két éve húzódó akció zárul, remélhetőleg mindenki megelégedésére, hiszen a szobor felállítását szorgalmazó és felkaroló Egerfa Városszépítő Alapítvány a civil szférára és a szponzorokra támaszkodva előteremtette a hiányzó összeget, ami a Millecentenáriumi Közalapítvány és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által nyújtott támogatással már fedezi a költségeket.”

Képgalériánkba a két Szent István-szoborról válogattunk fotókat a Zalai Hírlap archívumából.