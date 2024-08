Buza Sándor 1924. július 27-én, Söjtörön született a család harmadik fiúgyermekeként. 1944-ben érettségizett a zalaegerszegi felső-kereskedelmi fiúiskolában. Volt gyári munkás, húsipari dolgozó, könyvelő és mozigépész is. 1974-től Bagodban a Mezőgépnél dolgozott, majd a Zala Bútorgyár közgazdasági osztályvezetője lett, onnan ment nyugdíjba 1986-ban. Nyugdíjasként is aktív maradt, tett-vett a ház körül, a kertben, és kutatóként rendszeres látogatója volt a levéltárnak. 2014-ben kiadott könyvében foglalta össze szerteágazó családjának életeseményeit. 98 évesen fejezte be a söjtöri iskola történetét feldolgozó újabb könyvét. Szelleme korához képest friss, rendszeresen olvassa a napilapokat, és az asztalán ott vannak kedvenc verseskötetei is.