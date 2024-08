- A falu történelmi múltja kötelez minket arra, hogy ez az esemény több legyen egy falunapnál – fogalmazott a rendezvény kapcsán Nagy István polgármester. - Az idei Szapáry-nap fő eleme is a főzőverseny volt, mely iránt töretlen az érdeklődés, ez alkalommal 22 csapat regisztrált és 21 társaság be is nevezett. A főzőverseny kiírásában idén új kihívást szerepeltettünk a jelentkezőknek. Az a csapat, amely valamilyen Szapáry-receptet vagy az országra jellemző ételt készít, azok közt különdíjat osztottunk ki. Emellett hagyományosan az első három helyezett kapott díjat, vásárlási utalványt.

A csapatok szabadon megválaszthatták az alapanyagot és a receptet, amit aztán elkészítettek. Az első díjat az UAZ és GAZ Baráti Kör együttese nyerte. A társaság tagjai Szécsiszigetről és az ország több pontjáról érkeztek a Szapáry-napra s készítettek sertésgulyást medvehagymával és bivalykolbásszal. A második helyezett a Rigyáci Ifjak együttese lett, ők hamburgert tálaltak, az étel minden alapanyagát maguk állították elő, mind a zsemlét, mind a belevalókat.

A harmadik a Kis csapat lett Lovásziból, ők palóclevesükkel érdemelték ki ezt a helyezést. A különdíjra két társaság volt esélyes, végül a Last Minute csapata nyerte el, ők erdélyi székely káposztát főztek.

Fotó: Korosa Titanilla

A főzőverseny eredményhirdetése után a felajánlott ajándékok találtak gazdára, majd éjszakába nyúló szórakoztató, kulturális műsor kezdődött.

- Igyekszünk minden évben minden korosztálynak programot nyújtani – folytatta Nagy István. - Népszerű az immár hagyományos tombolasorsolás, most sok kisebb-nagyobb értékű nyereménnyel kedveskedtünk azoknak, akik szelvényt vásároltak. Ezt követően zenés előadók léptek színpadra. A főzőverseny mellett és a kulturális programokon túl minden évben szervezünk tárlatot is. Idén Kekateskándon Zentai Ferenc vezetésével művészfestő kurzust tartottak 12 résztvevővel, a Szapáry-napra az ő alkotásaikból állítottunk össze kiállítást, ezt október 15-ig tekinthetik meg a látogatók.

A település gyermeknapját is e napon tartották számos programlehetőséggel, a 14 éven aluli gyermekeknek popcorn-, fagyi- és italjegyet is felajánlott az önkormányzat.