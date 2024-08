Az intézmény ifjúsági zenekara tavaly augusztusban egy nyári táborban újjáalakult, aminek eredményeként az elmúlt időszakban több nagyszabású koncertet tartottak. Bár a tanév hivatalosan még nem indult el, az iskola ismét meghirdette zenei táborát az érdeklődő diákok részére. Helyszínnek a képzőművészek által ismert kendlimajori Ludvig Művészeti Szabadiskolát választották. A tábor célja nem csupán a zenei készségek, az együtt muzsikálás fejlesztése volt. A tanárok, Mázsa Regina, Kemény György és Kém Sándor elmondták: a programok során nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy a művészet minél több területét bemutassák a fiataloknak. Így a növendékek a szobrászatot, festészetet, faragást is kipróbálhatták Ludvig Dániel és Ludvig Zoltán festőművészek irányításával. Gara Lídia, a zeneiskola balettmestere pedig a tánc világát mutatta be a táborozóknak egy tánctörténeti előadás, majd táncoktatás keretében. Nemcsak szakmailag fejlődtek az ifjú zenészek, hanem a délutáni szabadidős tevékenységek, játékok eredményeként maradandó közösségi élményekkel térhettek haza.