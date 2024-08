A kerkaszentkirályi falunap legfőbb különlegességét a szalmaszobor-építő verseny adja, ugyanis az elkészült alkotások önmagukban is látványosságot jelentenek, vonzzák a látogatókat a településre. A szalmaszobrok ugyan kevésbé időtállóak, de az időjárástól függően akár hónapokon át is díszíthetik a község köztereit.

A két évvel ezelőtt készült szalmaszobrok közül a „kerkaszentkirályi ásatlan kút” megújul a szombati fesztiválra

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az idei szalmaszobor-építő versenyre közel tucatnyian jelentkeztek – tudtuk meg Völgyi Csilla Évától, a község közművelődési munkatársától. Családok, baráti társaságok, lakóközösségek és munkahelyi kollektívák, de akadt olyan személy is, aki egymaga állt neki a szobra megépítésének. A szükséges szalma alapanyagot az önkormányzat biztosította a munkálatokhoz. Az építés napokkal ezelőtt elkezdődött, péntek délután már az utolsó simításokat végezték a szobrokon.

Hamupipőke hintója volt a minta

Somogyi Lajos és felesége, Betti egy közkedvelt rajzfilmből, Walt Disney Hamupipőkéjéből merített ötletet. Annak a hintónak a mását alkotják meg egy szalmabála felhasználásával, amit Hamupipőke számára tökből varázsoltak, hogy legyen mivel odaérjen a bálba. Betti azt mondja, az interneten talált rá a képre, s azonnal megtetszett neki.

- A férjem a baráti társaságával már több alkalommal részt vett a szalmaszobor-építő versenyen, én azonban csak most először vállalkoztam rá – folytatta. – Ezúttal az egyszerűségre törekedtünk, olyan szobrot akartunk készíteni, ami viszonylag könnyen megmintázható. A fa kiegészítő elemeket otthon készítette el a férjem, a tökhintő összeállítása pedig közös munka lesz.

Új és megújuló szalmaszobrok

Somogyi Lajosné rögtön hozzáteszi, ez csak az egyik alkotás, amivel az idei szoborépítésbe beszálltak. Készült egy másik kompozíciójuk, egy bicikliző pár, aminek figuráit már valóban szalmából formázták meg. Ezt egyelőre még titokban tartják, de szombat reggelre az is kikerül a Kerka-híd közelébe. S ha marad még idejük, akkor a falu Dobri felőli végén található két szalmabálából is alkotnak valamit, amivel a fesztiválra érkezőket üdvözlik.

Somogyiékhoz hasonlóan többen is péntekre hagyták a szobrok befejezését. A legtöbben teljesen új alkotásokkal jelentkeztek, Pál László, a község alpolgármestere és Végh László azonban úgy döntött, hogy egy két évvel ezelőtti közös kompozíciójukat, a „kerkaszentkirályi ásatlan kutat” újítják fel, ezzel is bizonyítva, hogy a részben szalmából készült alkotások is lehetnek hosszabb életűek.