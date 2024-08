Felújított út menti kőkereszt az iklódbördőcei Káricsa-hegyen

Fotó: Korosa Titanilla

A néprajzi és vallási meghatározás szakrális kisemlékeknek nevezi az út menti kőkereszteket. Az indok, hogy a transzcendencia, Isten megjelenítése a céljuk, de nem olyan impozánsak, mint egy kápolna vagy templom, viszont a környékbeliek szent helyekként tartották, tartják számon. Egykor az ünnepnapokon pap vezetésével ceremóniákat tartottak, aratáskor és vetésnél terményszentelést végeztek a kereszteknél, és megszentelték azt a teret, ahol állt. Szerepük a napi gyakorlatban a tájékozódás segítése földrajzi tájegységek, falvak, tanyák, mezők, szántók végének és kezdetének jelzésével, de jelölhetnek baleseteket és katasztrófákat is. Zalában is számos településen és hegyháton találunk ilyen kereszteket, melyeket igyekeznek is rendben tartani a tulajdonosok.