Mivel a köztéri alkotásokra is vonatkozik az a szerzői jogi környezet, miszerint a változtatásokról az alkotó jogörököseivel egyeztetni kell, ezúttal is szükség van arra, hogy Kisfaludi Stróbl Zsigmond leszármazottainak a véleményét kikérjék. A zalai szobrászművész életművének legjobb ismerőjét, a doktori dolgozatát Kisfaludi Stróbl Zsigmond munkásságából író dr. Kostyál László művészettörténészt, a Göcseji Múzeum tudományos-igazgatóhelyettesét kérdeztük az ikonikus, nemzeti szimbólumként velünk élő alkotás, a Szabadság-szobor közel 80 éves történetéről.

A kereszttel ellátott Szabadság-szobor látványterve

Forrás: Nemzeti Hauszmann Program FB-oldala

A Szabadság-szobor létrejötte

A művészettörténész a szobor létrejöttéről így ír 2012-es doktori dolgozatában: "1945. szeptember elsején a világháborúban vesztes magyar állam képviseletében Vörös János honvédelmi miniszter megrendelést adott a 20. század legmonumentálisabb hazai szobrászati együttesének, a háborúban győztes Vörös Hadsereg elesett katonáinak hősiességét hirdető budapesti Felszabadulási Emlékműnek elkészítésére. A Gellért-hegy e célra átalakított ormán álló alkotást, melynek 14 méter magas, pálmaágat tartó főalakja 26 méteres talapzaton áll, 1947. április 4-én avatták fel. Alkotója, Kisfaludi Strobl Zsigmond hét évvel később, már mint kétszeres Kossuth-díjas, hetvenedik születésnapja alkalmából nagyszabású retrospektív tárlatot rendezett a Műcsarnokban."

"A talapzatra elhelyezünk egy keresztet, az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbólumát. Arra a talapzatra, amelyet a sztálinista Borisz Jofan tervezett, és ahol korábban a szovjet katona szobra állt, egy keresztet állítunk. ... A több szakaszból álló munka várhatóan 2026-ra fejeződik be” – tájékoztat a Nemzeti Hauszmann Program hírlevele.

Felállványozott szobor

Forrás: Nemzeti Hauszmann Program FB-oldala

- A köztéri szobor is szellemi alkotás, ezért az örökösök jogának ez esetben is érvényesülnie kell. A véleményalkotáshoz szakértői javaslatot is kértek - mondta portálunknak dr. Kostyál László. - A rendszerváltás után, 1993-ban már átment egy nagy átalakításon a szoborcsoport, akkor az örökösök egyetértése mellett széleskörű konszenzus övezte a szovjet katonáról mintázott alak, a cirill betűs felirat és a talapzat hátoldali domborműveinek eltávolítását, mindezek révén az egész emlékmű tartalmi átkeretezését. A lebontása is felmerült, de mivel a szabadság szimbólumaként éppen akkor kapott módosított és erős jelentéstartalmat, ami mindannyiunk számára fontos értéket képez, elálltak a tervtől. Egyébként a lebontási ötlet egyik hangadója Makovecz Imre volt.