Ha egy első osztályos iskolakezdését nézzük, mindenképpen meg kell venni a füzeteket, ceruzát, radírt, írólapot, rajzlapot, rajzkészletet, iskolatáskát, tolltartót, tornazsákot. Tanszercsomagok is léteznek, de darabonként is be lehet szerezni mindent, amire a leendő iskolásnak szüksége van. Sokba kerül az iskolakezdés, ugyan az alapvető tanszerek 20 ezer forint körül is elérhetők, de akár 50 ezer forintot is hagyhatunk a kasszánál egy gyermek esetében.

Sokba kerül az iskolakezdés: a tollakat 100 és 600 között árulják Fotó: Korosa Titanilla

Sokba kerül az iskolakezdés – a legnagyobb kiadás a jó minőségű iskolatáska

Egy online áruház kínálatában 17-20 ezer forint között mozog az elsősök tanszercsomagja. A szülők többsége azonban ma is üzletekben vásárol. Lentiben az egyik írószerüzletben nem tartanak tanszercsomagot, mivel az iskolák megadják a tanszerlistát az elsősöknek, s kérik, hogy az azon szereplő tételeket vásárolják meg a szülők. Sokba kerül az iskolakezdés, ami a következő tételekből és árakból kiderül. A szóban forgó üzletben a füzetek 130-400 forintba kerülnek, a tollak 100 és 600 között, vagy afölött, a 12 darabos filctollkészlet legolcsóbbja 600 forint, a középkategóriás 1120. Az írólapok közül jobbára a fehéret választják a félfamentes helyett, egy csomag ára 210 forint. Kisebb tolltartó kapható 2300 forintért, a többszintes már 6 ezer. Az iskolatáskák 14 ezer forintnál kezdődnek, az ergonomikus kialakítású pedig 30 ezer fölött van, ami jócskán emeli a bevásárlókosár árát. Az üzlet eladójának tapasztalatai szerint a szülők, aki anyagilag megtehetik, megveszik a sokkal többe kerülő mesefigurás füzeteket.

Fotó: Korosa Titanilla

Egy tanév nem csak az év eleji bevásárlásból áll

A zalaegerszegi Mihály Péter színművész családjának négy általános iskolás korú gyermeke van. Regő másodikos, Hanga negyedikes, Huba hatodikos és Adél nyolcadikos lesz ősztől, mindnyájan a Liszt Ferenc Általános Iskolában tanulnak.

– Nem emlékszem pontosan, hogy tavaly mennyibe került az iskolakezdés. Nem kell mindent megvennünk, mert egyik gyermek sem most kezdi az iskolát, de így is húzós összegekről van szó – mondta érdeklődésünkre Mihály-Balázs Eszter. – Mind a négy gyermekünk zongorázik, a zongoránk évek óta megvan. A zeneiskolába egy-egy tankönyvet kell venni félévente. A két fiú focizik is, nekik félévente szükséges egy új focicsuka, mert kinövik, és ezek darabja 20 ezer forintba kerül. Az edző- és a meccsruhát megkapják az egyesülettől. Mindenesetre évről évre érezhető, hogy egyre többe kerül az iskolakezdés. Szerencsére ingyenes a tankönyv. A tartós könyveket vissza kell adni az év végén, a többit nem. Mindez lényeges segítség. Egy tanév azonban nem csak az év eleji bevásárlásból áll, hiszen a „fogyóeszközöket”, tollakat, füzeteket, grafit- és színes ceruzákat tanév közben legalább egyszer pótolni kell.