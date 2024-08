A baki retrojáték és babakiállítást Farkas Tamás polgármester nyitotta meg, majd Löbl Eszter vezette körbe az érdeklődőket rögtönzött tárlatbemutatót tartva a porcelán babák között.

Különleges babagyűjtemény a baki faluházban

Fotó: ZH

A gyűjtő lapunknak elmondta, az első babát a szüleitől kapta, a mára szobányi gyűjteményhez ajándékozással, rendeléssel jutott, de természetesen ő maga is sokat vásárolt külföldi útjai során. A porcelán babák reneszánszukat élik, ma újra igény van az újak gyártására, de a régebbi darabok is nagyon értékesek, különösen a sorszámozott, kevés darabszámban készülteknek van nagy keletjük az interneten szerveződő gyűjtőkörök tagjai számára.

Közkedvelt retró játékokat is bemutattak

Fotó: ZH

A gyűjtők figyelik a hagyatékfelszámolásokat, csereakciókat, s aszerint is gyűjtenek, hogy milyen porcelánból készült egy-egy baba, mit visel, a népviselet mennyire eredeti, milyen régi a baba. Löbl Eszter babái közt van német, holland, bolgár, francia, kanadai, több népviselettel ékeset is kapott, akad köztük 20 centis, de 50 centis nagyságú is. Az egyik legértékesebb számára természetesen az, amelyikkel még a nagymamája is játszott.

Fotó: ZH

A nemcsak a fejük, kezük, de teljes egészében porcelán testű babák persze sérülékenységük miatt nem gyerekkezekbe valók. A sérült babák javítására több "klinika" szakosodott.

A kiállítást három hétig lehet megnézni Bakon, további helyszíneken is érdeklődnek iránta, de végső terv az állandó kiállító hely, vagy múzeum.