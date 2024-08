A szerencsejátékok népszerűségét bizonyító adat szerint a felnőtt magyar lakosság valamivel több mint fele - 54 százaléka, körülbelül 4,3 millió fő – rendszeresen, legalább 2-3 havonta egyszer játszik a Szerencsejáték Zrt. valamelyik játékával. A lottó gyűjtőnév alatt választhatjuk az ötös-, a hatos- és a skandináv lottót, de népszerű az Eurojackpot is, mely jelenleg 18 országban játszható. Az ötöslottón ezen a héten rekordnyeremény, közel 5 milliárd forint az elnyerhető összeg.

Németh Barabás (b) tapasztalatai szerint mindenfajta lottóval szívesen játszanak. Rekordnyereményt érő szelvényt még nem töltöttek ki nála, de az is eljöhet...

Fotó: A szerző

Mióta lottózunk?

A kilencvenszámos lottó eredete Genovába nyúlik vissza. A városállam vezető testületébe minden évben kilencven polgár közül sorsoltak ki öt új tagot. Fogadást kötöttek személyükre, és aki az egyik befutót eltalálta, a feltett összeg tizenötszörösét kapta, ha pedig még azt is sikerrel tippelte meg, hogy az illetőt hányadiknak húzzák ki, hatvanszoros pénzhez jutott. Innen a lottó elnevezés, amely olaszul részesedést jelent, mert a jelölt sikeréből a játékos is kivette részét. Budán 1770. szeptember 2-án rendezték meg az első lottósorsolást. Az ötöslottót, melyen jelenleg 4,75 milliárd forint a nyeremény, a második világháború után szervezték újjá s 2017 márciusában volt hatvanéves. Ebben a népszerű szerencsejátékban természetesen mindenki nyerni szeretne, ezért sok helyen – főként az interneten – különböző, minden tudományosságot mellőző taktikákat találhatunk. A rendszeres lottózók közül sokan mindig ugyanazokat a szerencseszámokat játsszák meg, s várják hétről hétre, hogy kihúzzák ezeket.

Az ötöslottó a rekordnyeremény miatt vonzó, de mással is játszanak

Lentiben Németh Barnabás, a Németh Nemzeti Dohánybolt tulajdonosa lottózót is üzemeltet. Érdeklődésünkre elmondta, hogy valóban, ma is népszerű a lottó, sőt, egyre népszerűbb. Van, aki úgy gondolkodik, hogy kevés ráfordítással akár nagyot is szakíthat, illetve a különféle szelvények ára a többség pénztárcájából nem hiányzik. Az ötös-, hatos- és a skandináv lottón egy-egy mező 400 forintba kerül, míg az Eurojackpot ennek nagyjából a duplája. Mint mondta: ez utóbbira költenek az emberek a legtöbbet. Az is megfigyelhető, hogy mikor nagy összegek nyerhetők, megjelennek a határon túlról is a lottózók. Igazán nagy nyereménnyel járó szelvényt náluk eddig nem töltöttek ki, de hármas, négyes, a hatoslottón ötös találatot is értek el játékosok az üzletben vásárolt lottóval.