Az apró rovarnak kellemetlen a csípése, s nem egy, nem kettő "támad" általában egyszerre. A platánpoloska a klímaváltozás hatására került a mediterrán vidékekről hazánkba, s most azért jelent meg tömegesen, mert a forró nyár kedvez a szaporodásának, tudtuk meg Székely Róberttől, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal földművelési és erdőgazdálkodási szakreferensétől.

A csipkéspoloska elnevezést a külseje miatt kapta, s mivel szereti a platánlevelet, platánpoloska névre is hallgat

Szívogatja a fák levelét a platánpoloska

– Zalaegerszegen is sok platánfán megjelent a rovar, amely szívogatja a fák levelét. Nagy kárt nem okoz a növényekben. A védekezés ellene nehéz. A városban mi a tavaszi lemosó permetezéssel szoktuk gyéríteni az állományát. Ez a kártevő a platán kérge alatt telel át, és ilyen szélsőséges meleg időben egy évben akár 3 nemzedéke is kifejlődik. Most azért is találkozhatunk a szokásosnál több csipkepoloskával, mert a platánok a meleg elleni védekezésképpen ledobták a kérgüket, így nagyobb tömegben előkerültek a rovarok – mondta Székely Róbert.

A lemosó permetezésen kívül a platánfákat nem permetezik Zalaegerszegen, nem szeretnének erős kémiai szereket használni. A fák lombozatát ugyan károsítja a platánpoloska, de az életét nem veszélyeztetni, hangsúlyozta a szakreferens.

Ha növényevő, miért csípi meg az embert?

De ha növényevő, miért csípi meg az embert? – merül fel a kérdés. Nos, próbaszúrást végez az emberen is, hogy van-e valami ennivaló. Csípése irritációt okozhat, de az egészségre komoly veszélyt nem jelent. S ami egy fokkal szimpatikusabbá teszi a márványos poloskánál, hogy nem megy be a házakba, hacsak a szél be nem fújja például a pár milliméteres élőlényt, így otthon nem, csak a szabadban okozhat problémát.

Egy platánfa gutaütést kapott

A zalaegerszegi platánok állapotáról Székely Róbert azt is elmondta, hogy alapvetően jónak mondható. Tavaly egyszer fordult elő, hogy gutaütést kapott egy platánfa és elpusztult, ez is a felmelegedés miatt történt. A forróság évről évre legyengítheti a növényt, s van, amelyik egyszer csak feladja emiatt. Jelenleg egy fán mutatkoznak hasonló jelek, de megjelentek rajta kicsi levelek, ami azért okot ad a reményre.