Persze, az sem volt jobb, mikor az utolsó pillanatra hagytuk a papírboltok által összeállított füzetcsomagok, és a pedagógusok által kért írószerek megvásárlását. Néha nagy volt a sorban állás egy-egy papírbolt előtt. Persze ekkor a választék sem volt túl nagy. Kellett egy-két vonalas füzet az írásórára, egy kottafüzet énekórára (ezt minden évben megvettük, de nem emlékszem, hogy valaha is használtam volna), rajztömb rajzórára, kockás füzet (jajjaj! most fiam leszidna, hogy az négyzetrácsos, és nem „kockás”), meg egy szótárfüzet. Mi kellett még? Egy toll, meg egy ceruza, jó, meg hozzá egy faragó. (Bevallom, nekem volt otthon az íróasztalom szélére szerelt szuper, fehér színű ceruzafaragó, nem törte a hegyet, tudta, hogy mi a dolga.) Aztán ennyi. Ja, hogy tolltartó, meg iskolatáska?! Azt örököltük mindig a nagyobb testvértől, vagy unokatesótól. Vagy, ha már annyira egy új volt a vágyunk, akkor ezt kaptuk húsvétra vagy karácsonyra. Na, de akkor Legót már nem kaphattunk mellé! Én elvoltam az örökölt táskákkal és tolltartókkal, és inkább egy villanyvasutat kértem karácsonyra. És megkaptam. Ezt csak azért írtam, kedves diákok, hogy jó az az örökölt iskolatáska, akkor is, ha nincs rajta Batman, vagy egy Nike jel.

Képgalériánkba az 1980-as évekből válogattunk fotókat a Zalai Hírlap archívumából.