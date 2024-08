Rossz az, aki rosszra gondol, tartja a régi mondás. Annak idején nyugodt szívvel engedtük két gyermekünket a gólyatáborba, sőt, a relikviákat azóta is őrzik. Drukkoltunk, hogy érezzék jól magukat, s ismerkedjenek leendő társaikkal a mókás feladatokkal, csapatjátékokkal és persze esti bulikkal fűszerezett néhány napban. Nem hiszem, hogy szülőként álszentnek kellene lennünk, vagy túlaggódni magunkat, annak idején, fiatalkorunkban mi is megragadtunk minden szórakozási lehetőséget.

A képen olvashatják a részletes listát arról, hogy a házirendben és a weboldalon felsoroltakon kívül a biztonsági személyzet mit nem enged be (óvszert, kisollót, energiaitalt, stb.) a tábor területére

Fotó: A szerző / Forrás: BME VIK Gólyatábor FB-oldal

Óvszer nélküli gólyatábor

Mindenesetre a BME házirendje egészen furcsára sikeredett, a felsoroltak listáján a dezodorok és a körömcsipesz között ott virít az óvszer is. A szervezők úgy érveltek, hogy eme tiltás hatására talán kevésbé csábulnak el a fiatalok. Furcsa, mert máshol inkább a megelőzés miatt javasolják ezt a régi, már az ókorban és a középkorban is ismert találmányt. Persze, ha nagyon szigorúak az ellenőrzések (talán még éjszaka is), akkor melyik gólyának van kedve kekeckedni az őrökkel. És különben is, nem biztos, hogy egy alkalmi találka célja fogalmazódik meg egyből egy elsőéves hallgató fejében. Egyébként a BME VIK Gólyatábor Facebook-oldalán látható reakciók alapján többségében inkább viccesnek találták a bejegyzést. És valóban, maradjon inkább a vicc kategória, és legyen minden felhőtlen, ne úgy, mint 2015-ben az ELTE gólyatáborában.

A Pannon Egyetem ügyel a biztonságra és természetesen a szórakoztatásra

„A gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen a felvételt nyert, beiratkozás előtt álló gólyák számára, hogy egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi hagyományokkal, szokásokkal, információt kapjanak a beiratkozással és tanulmányi követelményekkel kapcsolatban, ezzel is segítve integrációjukat az egyetemi hallgatói közösségbe” A veszprémi PE HÖK házirendjét idézve mi is úgy gondoljuk, hogy semmiféle hátsó szándékot nem kell feltételezni.

Varga Dévald PEHÖK elnök éppen a saját, augusztus 19-22. között tartandó gólyatáborukat szervezte társaival, amikor telefonon utolértük. A hírt maguk is két perce hallották, amit furcsálltak, az ő házirendjükben ilyen kitétel nincs. S talán nem is kell, mivel a veszprémi rendezvényről elmondható, hogy sohasem volt botrány, affér a táborukban.