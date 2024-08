A fesztivál csütörtökön kezdődött, amikor kora este autómatuzsálemeken begördültek a négynapos program „főhősei”, köztük Kern András, a hajdani Kardos doktor és Koltai Róbert, aki a versenyre nevezte friss filmjét is. Az pedig gyorsan kiderült: az első ízben Keszthelyen megrendezett fesztivál – amelynek 13 éven át Balatonszemes volt a házigazdája – közönsége rajong Ötvös Csöpi történeteiért, hiszen az esti Bujtor-filmekre, illetve azt azokat megelőző exkluzív beszélgetésekre már jóelőre elkapkodták a jegyeket.7

Ötvös Csöpi – relikviákon. A kiállítás nyitányán (b-j) L. Dézsi Zoltán és Lutter Imre

Fotó: Péter B. Árpád

Ötvös Csöpi emlékezete

A pénteken kora délután megnyílt Bujtor István-emlékkiállítás is sokakat vonz, hiszen itt olyan relikviák vehetők szemügyre, mint Sándor Mátyás kalapja, a Pogány Madonna és a Hamis a baba szobra, számos film eredeti forgatókönyvei, s Kardos doktor irodája is. Az érdeklődés pedig azt bizonyítja, Ötvös Csöpi ma is hódít.

Még az apátságban is

A Pogány Madonna szobrát a tihanyi apátság múzeumában őrzik s mutatják be. Ide hajdan Bujtor István is gyakorta ellátogatott, hisz a

Balaton örök szerelem volt számára, e településnek pedig szívében különleges hely jutott.

A makettek pontosan tükrözik a filmjeleneteket. Szinte látni Ötvös Csöpit

Fotó: Péter B. Árpád

Barkó Ágoston bencés szerzetes felelevenítette: 2004-ben érettségizett Győrben, majd bencés szerzetesnek jelentkezett a tihanyi apátságba. S amikor belépett az ajtón, mindjárt azt a helyszínt kereste, ahol a Pogány Madonna című film nyitójelenetét forgatták. Ez a tér azóta a közösség kápolnája lett.

– Nem nézek horrorfilmeket, meg nyomozósat sem, mert ezekben túl sok az agresszió. A Bujtor-mozik viszont a boldog békeidőkről tanúskodnak, ami számomra a gyermekkort idézi. Ha valaki Tihanyba jön, keressen bátran, s ha azt mondja: Ötvös Csöpi, akkor szívesen megmutatom a forgatás helyszíneit – mondta Ágoston atya.

Kardos doktor eredeti asztala. Szinte látni mögötte Kern Andrást…

Fotó: Péter B. Árpád

Pál Gábor: „teljesen bolond”

A különleges tárlat egyik kuriózuma a terem közepén lévő makettasztal, amelyen az Ötvös Csöpi-filmek emlékezetes jelenetei láthatók, persze, egészen kicsiben. Az alkotó, Pál Gábor „teljesen bolond, de ezen nem fog megsértődni, hisz ő is ezt mondja magáról”, árulta el L. Dézsi Zoltán televíziós személyiség, aki természetesen Bujtor-rajongó, s az esti beszélgetések házigazdája.

– Kiválaszt valamelyik filmből egy-egy jelenetet, azt kikockázza, kifotózza, majd utána elkészíti, a valósághoz hűen. Ott van például az a kötélhágcsó, amelyen annyi fok van, amennyi abban az emlékezetes helikopteres akcóban is látható, és Hernádi Judit házánál sem meglepő, ha a kerítés harmadik sorában balról a negyedik tégla kicsit sárgább volt, akkor a maketten is így vehetjük szemügyre – hozott néhány példát az elismert újságíró.