- Közösségünknél bevett szokás, hogy időnként csapatostól ellátogatunk tagjaink birtokára, egyrészt megtiszteljük őket, másrészt a helyszínen elleshetjük egymástól a bevált kertészkedési módszereket. Az idei nyárbúcsúztató találkozónkra Dömötör Endréék ősi, öreghegyi családi rezidenciájára kaptunk meghívást. Örömmel jöttünk, reggel óta bográcsban és kemencében sütöttünk, főztünk, s az árnyas fák alatt még a kánikulát is könnyebben elviseltük. A tavasztól csentei szőlőtermelő barátainknál vettünk búcsút, a nyár derekán mi láttuk vendégül a hasonszőrű berhidaiakat, jártunk Budatétényben rózsanemesítő továbbképzésen, és a Dömötör-birtokon is sok újat tanultunk - fogalmazott Mrakovics Miklósné, a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület elnöke.

Az árnyas fák alatt a tűző napsütést is el lehetett viselni

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Olyan zöldségféléket is találtunk, amiket eddig még csak nem is láttunk - a magját a gazdasszony lánya hozta Olaszországból. Olyan paradicsomot is megkóstolhattam, amihez eddig nem volt szerencsém, ami pedig nagy szó, hiszen most is vagy 40-féle terem a jánkahegyi kertemben - tette hozzá Milley Istvánné.

S ha már a paradicsomnál tartunk: naná, hogy az asszonyok a tartósítási tapasztalataikat is megosztották egymással.

Erika, a gazdasszony büdöskével ültette körül a paprikát

Fotó: Fincza Zsuzsa

Nagy-Horváth Joli, aki a Göcsej Kézműves Egyesület tagjaként a zöldség és gyümölcs "befőzésében" is jeleskedik, a család kedvelt pizzakrémjének, a "sült paradicsomszósz" készítésének titkát tette közkincsé (egy mély tepsibe belevagdossa a paradicsomot, rászel 4 nagy fej vöröshagymát, 1 fej fokhagymát, a kertbe frissen szed rá oregánót, bazsalikomot és kakukkfüvet, jól megsózza, összesüti - néha megkeveri, ha kész turmixolja, üvegekbe meri, majd a kellő főfokra és időre beállított befőzőautomatába teszi, s csak akkor veszi ki, ha a készülék befejezte a munkáját és a víz teljesen kihűlt).

Nashi, a japán körte jól érzi magár Szenterzsébethegyen

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Az őszi programjainkat szeptemberben majd egy hagyományőrző savanyúságeltevési bemutatóval kezdjük, elvégre a megtermelt zöldségek, gyümölcsök tartósítása is a kertészkedéshez tartozik. Nagyanyám, Füst Józsefné ősi bioreceptjét vetjük be - árulta el Mrakovics Miklósné.