A zalaegerszegi Gerő Cukrászdát választottuk a kóstolás helyszínéül. Kollégánkkal abban teljesen egyetértettünk, kivételesen kellemes feladat jutott számunkra aznap. A szomszédos asztalnál egy háromfős társaság foglalt helyet, ők is az országtortára voltak kíváncsiak. Megvártuk, amíg László Róbert és a hölgyek – Fülöpné Vízvári Judit, valamint László Róbertné – elfogyasztotta a kért süteményeket.

Országtorta 2024. Balra a fehércsoki krémes Mákvirág, jobbra pedig a zselés Zöld Málna

Fotó: Pezzetta Umberto

Van, aki minden évben teszteli az országtortát

- Minden évben megkóstolom az országtortát, a Mákvirágot néhány nappal ezelőtt kértem, most a cukormentes változatra voltam kíváncsi. Nem csalódtam, a Zöld Málna ugyancsak ízletes. Utánaolvastam annak is, hogy milyen összetevőkből áll. Otthon nem vállalkoznék arra, hogy elkészítsem, szerintem cukrászdában elfogyasztani külön élmény – mondta a zalaegerszegi fiatalember.

Hozzá hasonlóan mi is izgatottam vártuk, amíg asztalunkra kerül az édesség. S valóban, a váci Kovács Alfréd és az Édes Vonal cukrászda Mákvirág tortaszelete gyermekkorunk nyarait juttatta eszünkbe: mákos tészta ebédre és a kertben leszakított fekete ribizli párosa megérdemelten nyert idén, ahogy a cukormentes Zöld Málna is.

Teljes tortát is rendelhetünk az Országtorta 2024 verseny győztes finomságaiból

A zalaegerszegi cukrászdában azt is megtudtuk, hogy a hagyományokhoz híven már az első napokban csatlakoztak azokhoz a vendéglátó helyekhez, ahol kérni lehet a nyertes finomságokat. Augusztus 19-én, hétfőn csakúgy elfogyott a készlet, ahogy másnap. Azt, hogy mennyi ideig készítik el az adott országtortát, az attól is függ, mennyire ízlik a vendégeknek. A mostani variációkról elmondható, hogy abszolút nyerő, így valószínűleg tovább marad a palettán, ahogy évekkel ezelőtt a nagy kedvenc, az Őrség Zöld Aranya. A nyertes édességekből egyébként egész torta is rendelhető, tudtuk meg.

A Magyar Cukrász Ipartestület idén 18. alkalommal hirdette meg az államalapítás előtt tisztelegve a „Magyarország Tortája” versenyt. Az Ágazati Értéktárba nemzeti értékként felvételt nyert versenybe minden évben olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat vár az ipartestület, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.