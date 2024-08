A cégóriások profitérdekeltsége határtalan, amit bizony sokszor ki is használnak. Persze csak akkor, ha valaki engedi, hogy beszippantsa a virtuális „valóság”. A kényszeres vásárlás már betegség, amivé sajnos éppen ezek a multik tehetnek minket, ám nagyon egyszerű lenne csak őket hibáztatni a saját gyengeségünk miatt. Akad természetesen jó példa, ugyanis vannak tudatos emberek, akik csak annyit vesznek, amire szükségük van, s addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér.

Megjött a csomag, ami pillanatnyi örömet okoz, ám ez a boldogság nem hosszú távú

Forrás: ZH

Boltkórosság létezett már száz éve is

Jókat nevettünk az Egy boltkóros naplója című vígjátékon, ám mint minden történetnek, természetesen ennek is van igazságalapja. Bármilyen furcsa, nem a mai kor népbetegsége az oniománia, ugyanis már száz évvel ezelőtt találkoztak vele orvosok, ami egyfajta viselkedészavart jelent. Persze ne vigasztaljon minket az a tudat sem, hogy a legtöbb kényszeres vásárló az USA-ban él. Az ELTE Addiktológiai Tanszéki Szakcsoportja és a Corvinus Egyetem 2007-ben 2710 fős mintán végzett kutatása szerint a magyar felnőtt lakosság 1 százaléka szenved kényszeres vásárlásban, ami bizony kettő zalaegerszegnyi város. Ön vajon közéjük tartozik?

Az online vásárlás könnyen függővé tehet

Megkérdeztük egy kedves középkorú olvasónkat, hogy mennyire gyakran nézegeti az online vásárlási appokat, weboldalakat.

– Ne is kérdezze... tudom magamról, hogy függő vagyok. Eleve szeretek turkálókba, butikokba járni. Kikapcsolódást jelent, amikor a ruhákat nézegetem, és sosem jövök ki üres kézzel az üzletekből. Sokat szeretek vásárolni, ami talán a gyerekkoromra vezethető vissza. Akkoriban nem volt sok ruhánk, azokat is nagyrészt úgy "örököltük" másoktól, választék sem volt az üzletekben. Most viszont van pénzem, ráadásul tobzódunk a rettenetesen nagy kínálatban – felelte érdeklődésünkre. – Nincs szükségem annyi ruhára, mint amennyit veszek, általában mégsem tudom otthagyni, ami tetszik. A Temun nagyon sok divatos női ruha van és sok klassz lakberendezési, használati eszköz. Visszanéztem a profilomat, eddig nyolcvan rendelésem volt, főként ruha, de talán tizenötöt hordok ezek közül. A megmaradtakat elajándékoztam, a Vöröskereszthez vagy adományboltba vittem. Kifejezetten izgalmas a szerzés öröme, és a csomag érkezésének öröme. Annyi önmérsékletet tudok csak tanúsítani, hogy nem vásárolok az interneten drága dolgokat.