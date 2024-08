A kétnapos találkozó ünnepélyes megnyitóját szombat délután, egy közös kis-balatoni kirándulást követően tartották meg Zalában. Ezen a házigazda község, Pat polgármestere, Bata Zoltán elmondta: a két település már 2014-ben felvette egymással a kapcsolatot, ám a barátságuk az utóbbi években erősödött meg, köszönhetően egyrészt annak, hogy falujuk jelenlegi vezetése is támogatta az együttműködést, de annak is, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által koordinált pályázatoknak köszönhetően több közös programot is tudtak szervezni.

Tóth Rozália és Bata Zoltán kölcsönösen ajándékokat adtak át egymásnak a találkozó megnyitó ünnepségen

Fotó: Gyuricza Ferenc

A felvidéki Pat polgármestere, Tóth Rozália mindezt azzal egészítette ki: számukra minden egyes alkalommal nagy jelentősége van a magyarországi látogatásoknak, hiszen azokat a lakosokat hozzák el ezekre a találkozókra, akik aktívan hozzájárulnak a településük eredményeihez. A magyarországi találkozók így jutalomkirándulásnak is tekinthetőek, ezzel köszönik meg a közösség érdekében végzett munkát, a közös ügyekhez való pozitív hozzáállást. Tóth Rozália azt is hozzátette: míg a korábbi két alkalommal főleg idősebb korúakat hoztak magukkal, most az ide érkező csoport mintegy felét fiatalok teszik ki, akiknek munkájára szintén számíthat a magyarlakta felvidéki község vezetősége.

A találkozón Cseresnyés Péter is köszöntőt mondott

Fotó: Gyuricza Ferenc

A megnyitó ünnepségen jelen volt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki úgy fogalmazott: a testvértelepülési kapcsolatoknak nagyon fontos szerepe van a határon túli magyar közösségek identitásának erősítésében, hiszen a patihoz hasonló találkozókból az érintettek erőt tudnak meríteni a magyarságtudatuk megéléséhez, a nemzeti hagyományaik megőrzéséhez. Ezt a pozitív töltetet még tovább növelheti a partneri viszony hivatalossá tétele, egy testvértelepülési megállapodás aláírása.

Tóth Rozália szerint a felvidéki Pat lakói összetartó, egymást támogató közösséget alkotnak

Fotó: Gyuricza Ferenc

A megnyitót követően a találkozó kulturális bemutatókkal, illetve szórakoztató műsorszámokkal folytatódott, majd vasárnap hasonló programok mellett solymászbemutató is várt a két település lakóira.