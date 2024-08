Évről évre megszervezik Nován a napközis tábort, mellyel a 10 és 14 év közötti gyermekeket szólítják meg. A helyiek mellett novai kötődésűek is csatlakoztak.

Horváth Nikolett közművelődési szakember, a tábor szervezője elmondta, hogy egész héten játékokkal és különféle programokkal várták a fiatalokat az ingyenes táborban, ahol csak az étkezés járt költséggel.

- A művelődési házban megtalálható játékokat, eszközöket használva, feladatokat kitalálva töltöttük el az időt a táborban ez alkalommal 12 résztvevővel – tudtuk meg. - A hét folyamán két tematikus napunk volt, kedden nemzetközi napot tartottunk. Itt az volt a feladatuk a gyerekeknek, hogy két csapatot alkotva kaptak egy-egy országot, amit be kellett mutatniuk egy minél színesebb és részletesebb előadás keretében. Az egyik társaság Marokkót kapta, a lányok például kendőt kötöttek a fejükre és szőnyeget is maguk elé helyezték. A másik tematikus programunk pedig a generációk összehasonlítása és kibékítése címmel zajlott. Nagyon sokat beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy ők mit tartanak furcsának más generációk tagjainak szokásaiban. Hányszor hallották azt a tipikus mondatot, hogy Bezzeg az én időmben! És vajon mi lehet ennek az oka? Megállítottuk, hogy azok, akik most nekik mondják ezt, szintén hallották a náluk idősebbektől, vagyis ez egy ördögi kör. A téma kapcsán csütörtökön a táborozók meghívták a programra szüleiket, nagyszüleiket, idősebb testvéreiket és a falubeliek közül jöttek páran, velük közösen néztük meg egy idővonal mentén, hogy ki az, aki még emlékszik például arra, hogy egy bakelitlemezen hogyan kell megkeresni egy dalt. Vagy, hogy hány év az a korhatár, akiknek a Hofi név Hofi Géza humoristát jelenti, és kik azok, akiknek Beton.Hofi rappert.

Fotó: Korosa Titanilla

A csütörtöki programon emellett a táborozók beszámoltak a szülőknek arról, hogy mivel töltötték az időt a héten, mit tanultak a táborban, pénteken pedig játékkal zárták a programot.

Horváth Nikolett hozzátette, hogy úgy látják, nagy segítséget jelent a szülőknek a nyári napközis tábor, hisz ilyenkor megoldott a művelődési házban a felügyelet, a visszatérő résztvevőkön pedig megfigyelhető, hogy hasznosítják a mindennapokban a táborban megszerzett tudást, tapasztalatokat.