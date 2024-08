Rockenbauer Pál 1987. november 26-án hunyt el. Még ebben az esztendőben a Rádiháza-Nagykanizsa közötti, piros sávval jelzett turistaút jelzéseit az „…és még egymillió lépés” című sorozat hatására kékre váltva Deák Jenő, a Nagykanizsai Postás Sportegyesület gyalogtúra szakosztály vezetőjének kezdeményezésére emlékúttá nyilvánították.

– Majd 1990-ben kezdtünk el teljesítménytúrát szervezni Thury György Emléktúra néven, melyet azóta is minden évben megrendeztünk, 2019-ben 30. alkalommal – fogalmazott Strausz Ferenc, a Kanizsa Kul-Túra Egyesület elnöke. – Egyik túratársunk vetette fel, miért nem szervezünk teljesítménytúrát a Rockenbauer-emlékúton. Így 1991-ben útjára indítottuk a 70 kilométeres teljesítménytúrát a Rockenbauer Pál emlékúton. A túra több résztvevője is javasolta, hogy rövidebb résztáv is legyen. Egy évvel később indult az első 40 kilométeres teljesítménytúra a Rockenbauer Pál emlékúton. Ekkor még ennek is Rádiháza volt a rajthelye. A résztvevők Rádiházáról gyalog indultak Szentpéterföldéig, majd itt a kisvasúton különjáratra szállva vonatoztak Kistolmácsig, innen újból gyalog tovább Nagykanizsáig. Aztán a következő évben természetesen szintén túrázók vetették fel, hogy miért nem tesszük lehetővé a 70 kilométerest oda-vissza teljesíteni, ezután 1993-ban volt először 130 kilométeres teljesítménytúra a Rockenbauer Pál emlékúton, rádiházi indulással, Nagykanizsán visszafordulva ugyanazon az úton.

Strausz Ferenc hozzátette: aki már járt ezen a rendezvényen az tudja, hogy Nagykanizsáról visszafordulni Rádiházára ugyanazon a dimbes-dombos útvonalon, na az kegyetlen. Ezért, természetesen ismét túrázók javaslatára, kerestek körtúra-lehetőséget, melyre a jelenleg is használt nyomvonalat találták. Ám még éveken keresztül a fő rendezvény a 70 kilométeres teljesítménytúra és a 3 napos vándortúra volt. Valamikor az 1990-es évek végén szervezték át a túrát úgy, hogy a 130 kilométeres a fő táv, és ennek rendelték alá a résztávokat, ettől kezdve van mellette a 70 és a 40 kilométeres túra, utóbbiból nappali és éjszakai verzió is.