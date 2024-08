Az esetről portálunk elsőként számolt be. A tűzesetben senki nem sérült meg és a lépcsőház lakói is sértetlenül hagyták el az otthonaikat. Információink szerint a tűzben érintett ingatlanból az ott élő család ideiglenesen egy környékbeli településre költözött rokonokhoz.

A festőbrigád tagjai azon dolgoznak, hogy a fekete falak eltűnjenek és a szag megszűnjön a tűz után

Fotó: Szakony Attila

Lakhatatlanná vált az ingatlan

Az esetet követően szerdán a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a teljesen kiégett, lakhatatlanná vált ingatlanon kívül a társasház lakásaiba mindenki visszatérhetett. A tűz keletkezésének körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Nagykanizsa összefogott!

Nagykanizsa polgármestere, Balogh László is megszólalt a tűzesettel kapcsolatban. Kiemelte: szerencse a szerencsétlenségben, hogy az épp otthon tartózkodó édesanyának és két kisgyermekének nem esett bántódása a pusztító tűzben. A használati tárgyaik, ruháik egy része teljesen megsemmisült a lángok között, vagy teljesen használhatatlan lett. Ezért segítségre van szükségük.

– Az önkormányzat is természetesen segít, így a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság szerdai zárt ülésén tárgyalunk a helyzetről. Ez pedig: javaslat önkormányzati bérlakás, pályázati eljáráson kívül, rendkívüli krízishelyzetben történő kiutalására. Ez nem tűr halasztást, bizonyára mindenki egyhangúlag támogatja majd. Ebben az esetben csütörtökön már be is költözhetnek egy lakásba. Az édesanya számára gyűjtés kezdődött már az önkormányzatnál is, de máshonnan is remélhetnek segítséget. Büszke vagyok arra, hogy Nagykanizsa a jótékonyságban élen jár.

Festik a kormos lépcsőházat

Szerdán elmentünk az érintett társasházhoz. A Berzsenyi utca 9/a számú lépcsőházában nagy volt a sürgés-forgás, hiszen éppen festőbrigád dolgozott. Próbálták elfedni a kormos falakat, és megszüntetni a kellemetlen füstszagot. Egyelőre viszont sikertelenül, ugyanis az állandó szellőztetés ellenére még mindig ez dominált. A társasház legfelső szintjén a tűzben megsemmisült lakás bejárati ajtajának teteje szintén elszenesedett, a környező falak a koromtól feketék lettek. Arról, hogy mekkora lehetett a kiáramló hő, a megolvadt műanyag burkolatok tanúskodnak.