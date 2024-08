Zsófiék a Panoráma Színpad nagykoncertjeit is szívesen látogatták, a leginkább az Ivan and the Parazol és a 30Y produkciója nyerte el a tetszésüket, de a Hiperkarma bulija is nagy kedvenc lett. Emellett a Momentán Udvarban is nagyszerű órákat töltöttek el, ahol dr. Zacher Gábor előadásán vettek részt, ahol előbb az alkoholhoz kapcsolódó viszonyunkról folyt a téma, majd gyógyszerfüggőségekről esett szó.

- Dr. Zacher Gábor a rá jellemző stílusban az alkohol-, drog- és gyógyszerfogyasztás, valamint függőség különböző aspektusait boncolgatta. Mindezt este 10 körül, egy kissé hűvösödő nyári estén, egy pohár itallal a kezünkben hallgatva már tudtuk, hogy maradandó emlék marad – mesélte Zsófi, akit többek között azért is érdekel a téma, mert orvosi pályára készül.

Császár Éva két gyermekével és barátaival érkezett Kapolcsra a Völgy első 5 napjára, ez idő alatt pedig számtalan felejthetetlen pillanattal gazdagodtak.

- A Zenélő busszal kezdődött az idei Völgy-élményünk, a Blahalouisiana együttes két tagja zenélt nekünk a Közlekedési Múzeum jóvoltából egy retro Ikarus 331-es buszon, majd pár nappal később a Kacaj zenekarral róttuk Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd utcáit. Ilyenkor még közelebbről találkozhatunk a zenészekkel, a buszos minikoncertek hangulata varázslatos és megismételhetetlen. Ha pedig visszagondolok erre az öt felejthetetlen napra, a következő gondolatok jutnak eszembe. A Momentán Udvar igazi rekeszizomedzés, ami után a Kaláka Versudvar pihentet és felüdít. A dörögdi Református és az Evangélikus udvarban többször is jártunk társasjátékozni, illetve végigjártuk az életút labirintust is. Az esti koncerteken aztán mindenki elengedhette magát és átadta magát a zenének: imádtuk többek között az Aurevoirt, a Bohemian Betyarst, a Vad Fruttikat, az Európa Kiadót és a PUF-ot, külön élmény volt új előadókat felfedezni, akikre biztosan ellátogatunk majd. Sokat sétáltunk, néha még futni és túrázni is alkalmunk nyílt a környéken, emellett pedig rengeteget beszélgettünk ismerősökkel és ismeretlenekkel egyaránt.