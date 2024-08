Közben nagyon megszerette Zalaegerszeget.

– Az itteni táj évek után lenyűgöz, a kollégák remek emberek és nagyszerű munkatársak. Egy családias középüzemben szoros kapcsolatok alakulnak, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit. Szeretném még képezni magam, a gyógyszeripari minőségellenőrzésben mélyreható tudást elsajátítani. Úgy látom, hogy a vezetőség is támogat ebben. Ami a magánéletemet illeti, tavaly házasodtunk össze a feleségemmel, Zalaegerszegen szeretnénk családot alapítani.

Dr. Bakos Gábor, a Pernix Pharma ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a társaság bérmunkában gyárt humán- és állatgyógyászati készítményeket, K+F tevékenység keretében pedig gyártástechnológiákat, analitikai módszereket fejlesztenek, validálnak.

– Üzemünkben szilárd-, félszilárd-, folyékony- és aerosol gyógyszertermékek készülnek, számunkra a minőség és az innováció alapvető fontosságú, a legmagasabb szintű szakmai tudás pedig elengedhetetlen a sikeres termék- és vizsgálati módszer fejlesztéshez, gyártáshoz. Biztosítjuk gyógyszerészeinknek, szakembereinknek a számunkra is gyümölcsöző folyamatos képzését. Szeretünk fiatalokkal dolgozni, nekik pedig talán könnyebb beilleszkedni a kisebb méretű vállalati környezetbe. Fontos feladat a mentorálásuk karrierútvonaluk kialakításához. Igyekszünk számukra rugalmas munkakörnyezet biztosítani, hogy meg tudják teremteni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Messze vagyunk a fővárostól, ezért olyan miliőt próbálunk teremteni, amely vonzóvá teszi a szakemberek számára a munkavégzést itt Zalaegerszegen. Attilára nagy büszkeséggel tekintünk. Nemcsak kiválóan képzett vegyész, hanem nagyon jó szakember is, aki aktívan hozzájárult szakmai tudásunk fejlődéséhez. A tudományos és az üzemi munka összeegyeztetése biztosan sokszor okozott számára nehézséget. Mi ebben rugalmasabb időkerettel, rendkívüli szabadságolásokkal próbáltuk őt segíteni. A továbbiakban a feladatunk, hogy a tudományos munkája során megszerzett tapasztalatokat Attila itt is hasznosíthassa és a gyakorlatba átültesse, mivel a doktori disszertációjának témája egy HPLC-MS módszer fejlesztése volt – hasonló módszerfejlesztésből egyre többet szeretnénk tőle látni itt a vállalatnál is. Büszkén támogatjuk további szakmai munkáját, és biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is kiemelkedő munkát fog végezni, növelve Társaságunk hazai és nemzetközi versenyképességét. Dr. Bakos Gábor úgy látja, a szakember-utánpótlás nagyon jónak mondható.