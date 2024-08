Mobiltelefon-használat iskolai korlátozása külföldön

A mobiltelefon iskolai használatának korlátozása kapcsán a hazai jogalkotó hangsúlyozta, „megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják, illetve ha a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor a tanár engedélyével bevihetik tanórára is a mobilt” írta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A túlzott mobilhasználatból eredő figyelemzavarról ma már mindenkinek van élménye, pszichológusok, tanárok régóta érzékelik a diákok teljesítményén. A felismerés nem újkeletű, Franciaországban már 2018-tól érvényben van, hogy az általános- és középiskolákban a tantermekben és az udvarokon a diákok nem használhatják a készülékeket.

A mobiltelefon iskolai korlátozásának 5 indoka: