Még 2014-ben indították el a mezőgazdasági géptalálkozót, legutóbb 2019-ben rendezték meg, most néhány év kihagyás után szervezik meg újra az eseményt.

A mezőgazdasági gépeknek nemcsak találkozója a barlahidai esemény, hanem versenyt is hirdetnek: ügyességi, szlalom, gyorsulás és pulling számokban mérethetik meg magukat a nevezők gépeikkel, valamint lesz traktorszépségverseny is. Regisztrálni aznap 7 órától 9-ig lehet majd, fél 10-kor kezdődik a rendezvény, majd elstartolnak a gépek.

Kiállítók is érkeznek a géptalálkozóra, két mezőgazdasági vállalkozás mutat majd be mezőgazdasági eszközöket. Emellett lesz még terepjárós kirándulás a környéken, drónos bemutató, Steyr traktoros túra, és az első Rába-találkozót is el kívánják indítani. Este a kulturális műsorban Maksa Zoltán humorista lép fel 19.30-kor, majd a Musicá Kordá, 21 órakor pedig bál kezdődik a Fáraó együttessel. Lesz tombola is, a fődíj egy MTZ 50-es traktor.

A szervezők készülnek gyermekprogramokkal, lesz kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, arcfestés, íjászat, légvár, népi játékok, homokozó, illetve főzőverseny is színesíti a programot, valamint véradást szerveznek a barlahidai közösségi házban.

Az rendezvény ingyenes, a parkolásért számolnak csak fel díjat. Akik ezt kifizetik, karszalagot kapnak és ingyenes bálozhatnak a Fáraóval.