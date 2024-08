Az eltávolítást végző Boros Tibor méhész nyilatkozata szerint körülbelül százezer méh volt a falon. A fészket nagyjából egy hónap alatt építhették fel a ház oldalán a méhek, ami viszonylag szokatlan a városi környezetben.

A méhek családban élnek

Fotó: ZH

Zalai méhészt kérdeztünk

A jelenség gyakoriságáról, veszélyességről Németh Zsolt méhészt kérdeztük, aki a Zalaegerszeg közeli területeken foglalkozik a mézadó rovarokkal, és a mézlovagrend tagjai között is találkozhatunk a gazdálkodóval.

- A méhek nem támadékony rovarok, ha békén hagyjuk őket, nem okoznak gondot, nem kell félni, nem is szabad - szögezte le a zalai szakértő, hozzátéve, a pánikot érdemes elkerülni, sikerülhet, ha tudjuk, a méhek nem támadnak, ha nem zavarjuk az életterüket. Teszik a dolgukat, beporzanak, mézzel látnak el bennünket.

Hová is lennénk nélkülük, tehetjük hozzá, hiszen gyakorta halljuk, ha kihalnának, elveszítenénk az élelmeink nagy részét.

- Gyakori a belvárosi megjelenésük?

- Tudni kell, a rajzás májusban történik, ami természetes szaporodás a méhtársadalomban, ekkor a felszaporodott állomány egy része az új anyával új helyet keres. Mivel ilyenkor a városokban is virágzanak a számukra fontos növények, mondjuk a japán akác, és idén ez elég korán történt, tehát oda is elvetődhetnek az agglomerációból, akár 3-4 kilométerről is. Ekkora kaptárt körülbelül egy hónap alatt tudnak elkészíteni. Ritkán vehető észre, az ablak tövében, redőnytokban, madarak által megbontott hungarocel borításban. Kosárlabda méretűre nőve csünghetnek fákon is - mondta Németh Zsolt, aki maga is gyakran végez eltávolítást. Emlékszik arra, hogy pár éve a zalaegerszegi Kis utcai óvodában a magas fán találtak méh élőhelyet, amit a katasztrófavédelem munkatársaival, a tűzoltás eszközeivel sikerült leszedni.

A budapesti Bajza utca 8-as számú házában élt Janikovszky Éva író

Fotó: ZH

- A természetben mindenütt élnek rovarok, amiket észre sem veszünk, olyan helyeken is, ahol naponta több száz ember megfordul. Nem kell piszkálni, pláne bántani, a méh a darázzsal szemben nem ragadozó rovar. A nyáresti kerti partik fényei, illatai persze elővonzzák őket, de akkor sem kéne az elpusztításukra kelnünk.