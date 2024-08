A likebalaton.hu cikke szerint, a halak gyakorlatilag "megfulladtak", mivel a víz oxigénszintje drasztikusan lesüllyedt. A vízben oldott oxigén nagyon fontos a halak légzési folyamatához; e nélkül nem tudják fenntartani az életfunkcióikat. Az alacsony oxigénszintet több tényező okozta,beleértve a vízvirágzást és a következő algapusztulást, ami további oxigént vett el a vízből. A forróság és a szélcsend szintén hozzájárult a folyamathoz.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szakembereinek a bejelentést követően azonnal be kellett avatkozni: 17 760 kg haltetemet gyűjtöttek össze, többek között nagyméretű pontyok, harcsák, és jelentős mennyiségű egynyaras süllő is található volt köztük - számolt be a szervezet tájékoztatása nyomán a likebalaton.hu.