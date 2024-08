Ezt jelentette be sajtótájékoztatóján Papp Gábor, Hévíz polgármestere, felidézve a három éve húzódó projekt megannyi akadályát, köztük a Covidot, a háborús helyzetet és a gazdasági világválságot. A képviselő-testület tavaly októberben bontott szerződést a 25 százalékos készültségi szintig jutott kivitelezővel, ezt követően pedig az önkormányzat próbálta menteni a menthetőt, hiszen az év végén lezárult az uniós ciklus, s így az eredeti jogcímen nem folytatódhatott a beruházás.

Grafika: önkormányzat

A kitartó munka eredményes volt: a kormány friss, úgynevezett zárt határozata biztosítja a szükséges hazai forrást a projekt befejezéséhez. Ehhez némileg csökkenteni kellett a műszaki tartalmat. Papp Gábor kiemelte, köszönet illeti a kabinetet és Nagy Bálint országgyűlési képviselőt, aki mindvégig lobbizott Hévíz érdekében.

– Egyeztetünk folyamatosan, nap mint nap, és ebben a hónapban szeretnénk elindítani a nyilvános közbeszerzést. Ezt a procedúrát minél előbb le akarjuk zárni, megtalálva azt a vállalkozót, aki folytatja és befejezi a projektet. Ennek a határideje idén december 31. – foglalta össze a teendőket a polgármester, hozzátéve: a beruházást úgy szeretnék októberben átadni a következő képviselő-testületnek, hogy az gond nélkül tudja továbbvinni.

Grafika: önkormányzat

Papp Gábor elmondta, a régi buszpályaudvar épületét elbontják, a terület eredetileg tervezett funkciói azonban nem változnak: közösségi és rendezvényhelyszínként születik újjá a Deák tér és a Kölcsey utca.

– Az ivókút új formátumban jelenik majd meg, és több lesz a zöldfelületet. Ezen kívül nincsenek nagyon nagy változások a korábbi tervekhez képest, hiszen a tér ugyanazt a szerepet tölti majd be a következő időszakban, mint ahogyan azt évekkel ezelőtt megálmodtuk – szögezte le a városvezető.

Papp Gábor: A korábbi uniós helyett hazai forrásból folytatódik a beruházás

Fotó: PBÁ

Papp Gábor arról is beszélt, bár nem a pályázat része, de most kialakítják a szabadtéri színpadot és a hozzátartozó nézőteret is. Az újratervezésnél figyeltek arra, hogy a tér, az épület nélkül is egységes, vonzó képet mutasson.

Ebben egyébként a Tourinform-iroda kapott volna helyet, de időközben az önkormányzat, saját forrásból teljes körűen felújította, modernizálta a sétálóutcán lévő turisztikai központot, így az eredeti szándék ezzel teljesült