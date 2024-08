Canva, Pixlr, Adobe Photoshop, Pickmonkey, Gimp. Néhány azok közül a fotószerkesztő programok közül, mellyel kedd délelőtt ismerkedtek a táborlakók. Gacsal Gábor leginkább a vizuális látásmódot szeretné átadni nekik.

– Azt tanítom, hogy mire figyeljenek, amikor képet vagy animációt készítenek. Másfelől arra ösztönzöm őket, hogy a digitális világban hasznosan, kreatívan töltsék el az időt, értéket hozzanak létre – felelte a pedagógus. – Lelkesek, ügyesek. Tegnap fotóanimációt készítettünk, amiből film készül. Ma a fotószerkesztés és klipkészítés a feladat, a tábor végére pedig elkészítjük a tudásközpont reklámját és plakátját.

A zalaegerszegi Füzesi Dávid és a kerkateskándi Fehér Barnabás komoly fényképezőgéppel érkezett. Dávid gyermekkora óta mobiltelefonnal, néhány éve pedig géppel is fotózik. Barnabás a későbbiekben fotósként, illetve akár asztrofotósként is el tudja magát képzelni. Legutóbb az éjszaki eget kémlelte, s a Perseidák meteorrajból is sikerült néhány hullócsillagot elkapnia. A fiúk mindketten online szerzik az ismereteket. A szintén helyi Farkas Attila ugyancsak ügyesen kezeli a mobil- és képalkotó az eszközöket.

A táborban a lányok voltak most többségben. Devecz Zóra Viktória és Marai Anna abszolút kezdő, ám nagyon élvezik a foglalkozásokat, szeretnének jobban eligazodni a digitális világban. Koronczai Eszter Lilla utazás közben a látnivalókat örökíti meg, tavasszal a kertben a virágokat, télen pedig a madarakat kapja lencsevégre. Keményffy-Lengyel Anna Krisztina a természetet, a növényeket, rovarokat fotózta eddig kedvtelésből. Úgy érzik, ez kedves és kreatív hobbi marad számukra.