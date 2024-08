A zalaegerszegi Gerő Cukrászda frissen elkészített Mákvirág tortája

Fotó: Gerő Cukrászda

A Cukrász Ipartestület 18. alkalommal hívta életre a megmérettetést, amelyre évről évre egyre többen neveznek be. Az idén a 31 finomság közül hat torta maradt a döntőben, végül a váci Kovács Alfréd „Mákvirág” fantázianevű süteménye diadalmaskodott. A Magyarország Cukormentes Tortája címet ezúttal a szegedi Reök Kézműves Cukrászda gyűjtötte be a „Zöld Málna” alkotással.



„Felértékelődött a szuperélelmiszerek szerepe, nagyon fontos, hogy a vendégek tájékozódjanak, pontosan milyen alapanyagokat tartalmaznak az édességek - vallja Gerő Erika, a nagykanizsai és zalaegerszegi Gerő Cukrászdák vezetője. - Azt tapasztaljuk, hogy egyre több a lisztérzékeny, vagy cukorbeteg vendég, akik számítanak a minőségi termékekre. Nekik is készül Magyarország Cukormentes Tortája, amellyel a szakma az egészségtudatos táplálkozás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Fotó: Gerő Cukrászda

Gerő Erika szerint a zsűri tökéletesen választott, hiszen a győztes Mákvirág tortának már a piskótája is remekül sikerült: - A nagyon könnyű, mandulalisztes, mákos alap mellett igazi különlegessége a süteménynek a fekete szezámos grillázs réteg, amitől roppanóssá válnak a falatok, de a máklikőr íze is egyedülálló.



Az ország tortáit több zalai cukrászda is kínálja augusztus 19-étől.