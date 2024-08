Az Újhegyi Szőlőmustrának ezúttal is négy helyszíne lesz, két helyi gazda, Béres Gyula és Kiss Zoltán birtokára, továbbá az egyesületi pincéhez, valamint a térségben egyre meghatározóbb turisztikai-idegenforgalmi vonzerőt jelentő újhegyi kilátóhoz és boronapincéhez invitálják a szervezők a résztvevőket. Az Újhegyi Borbarátok Elnöke, Kaj István lapunknak elmondta: a korábbi években megtartott szőlőmustrák tapasztalatai azt mutatják, hogy átlagosan mintegy száz fő vesz részt ezeken a szakmai találkozókon.

– Elsősorban a környékbeli gazdálkodókra, a partnerszervezeteink tagjaira számítunk, de mindig akadnak olyan érdeklődők is, akik távolabbról érkeznek – mondta Kaj István. – Az idei szőlőmustra a már jól kialakult szokásrend szerint zajlik, birtokszemléket tartunk, borokat kóstolunk, ismertetjük az eredményeinket, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat az amerikai szőlőkabóca okozta károkkal kapcsolatban, valamint kiértékeljük az évet. A szőlőmustra során Zala vármegyében idén most első alkalommal újbor kóstolására is lehetőség lesz már, 2024-es évjáratú Irsai Olivérrel is megkínáljuk a hozzánk érkezőket.

Kaj István hozzátette: az idei szőlőmustra annyiban tér el a korábbiaktól, hogy azok általában meg szokták előzni a szüreti időszakot, ezúttal azonban olyan hamar beérett a szőlő, hogy sok gazda már le is szedte a korai érésű fajtákat. Erről ugyancsak folytatnak szakmai konzultációt a szombati találkozón.