Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója még augusztus 7-én jelentette be, hogy a majomhimlő terjedésének aggasztó tendenciái miatt elindították a sürgősségi mpox vakcinák kibocsátását. A Kongói Demokratikus Köztársaságban súlyos és egyre terjedő járvány tör ki. A WHO egy olyan vírustörzs miatt aggódik, amit már észleltek 2023 szeptemberében, s amit most mutattak ki először az országon kívül.

A majomhimlő terjedése miatt globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki a WHO, jelentette be Tedros Adhanom Ghebreyesus főigazgató (korábbi felvétel)

Fotó forrása: World Heart Federation

Legmagasabb fokú riasztás a majomhimlő terjedésének fékezése érdekében

A WHO főigazgatója augusztus 14-i szerdai tájékoztatójában nagyon aggasztónak nevezte az új himlőtörzs megjelenését a Kongói Demokratikus Köztársaság szomszédos országaiban, ugyanígy további terjedésének lehetőségét Afrikán belül és túl. Az Egészségügyi Világszervezet ezért nyilvánította globális egészségügyi vészhelyzetnek a gyorsan terjedő afrikai himlőjárványt, hogy a potenciálisan halálos majomhimlő terjedését megakadályozza – írja a Bloomberg. A munka finanszírozására a WHO 15 millió dollárt igényel a tagországoktól.

A majomhimlő főként szexuális úton is terjed

Az Mpox egy vírusos betegség, amelyet az Orthopoxvirus nemzetségbe tartozó majomhimlő vírus okoz. Emberre fertőzött állatokkal, illetve fertőzött személyekkel, felületekkel való fizikai érintkezés útján terjed.

Az év eleje óta több mint 13 700 esetet és 450 halálesetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A majomhimlő más afrikai országokba is átterjedt, ahol korábban még nem volt, így Burundiba, a Közép-afrikai Köztársaságba, Kenyába és Ruandába, írta a BBC. A főként szexuálisan úton fertőző vírus nemcsak gyorsan terjed, de egyelőre halálosabbnak tűnik. Két éve a fertőzöttek 0,2 százaléka halt bele, most nagyjából 3 százalékuk, derül ki a Telex tudósításából.

Magyarországon is elérhető a védőoltás

Magyarországon is előfordult már. Két évvel ezelőtt, a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint 71 volt a beazonosított fertőzöttek száma hazánkban. A majomhimlő általános tünetekkel, láz, hidegrázás, izomfájdalom, hátfájdalom, fejfájás, fáradtság, illetve a nyirokcsomók duzzanatával kezdődik, majd 1-3 nappal bőrkiütések jelennek meg. Sok esetben először az arcon, majd a tenyéren és a talpon. Megjelenhetnek a szájnyálkahártyán, a nemi szerveken és a végbél környékén is – írták akkor az MTI-hez eljuttatott közleményükben.